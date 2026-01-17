Delcy Rodríguez hace importantes cambios en el gabinete de gobierno

La política venezolana vivió un giro importante, cuando Delcy Rodríguez anunció que Alex Saab ya no forma parte del gabinete de gobierno.

Motivos y contexto de la remoción

Rodríguez informó que la decisión fue tomada de manera institucional y que Saab, quien era el titular del Ministerio de Industria y Producción Nacional, ya no desempeñará funciones oficiales en esta dependencia.

Ahora la entidad estatal será dirigida por Luis Antonio Villegas, con lo que sustituye del gabinete al empresario Alex Saab, colaborador cercano del derrocado presidente Nicolás Maduro.

La presidenta Rodríguez no profundizó en los motivos tras el cambio, pero subrayó que el gobierno continuará comprometido con los procesos de diálogo político en el país.

La destitución de Alex Saab marca un hito en el gabinete venezolano, ya que el empresario colombiano era uno de los hombres de confianza de Maduro.

Saab había sido una figura controvertida, señalado por su supuesta participación en redes de corrupción y sancionado internacionalmente, entre ellas por el Departamento del Tesoro de EEUU.

Su paso por la mesa de diálogo nacional creó tensiones, tanto en la arena política interna como externa.