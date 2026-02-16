Delcy Rodríguez elimina programas sociales e instituciones emblemáticas del chavismo 

La transición en Venezuela inició una nueva etapa tras el anuncio de Delcy Rodríguez, presidenta interina, quien decretó la eliminación de varios programas sociales y la disolución de entes emblemáticos del entramado chavista.

Esta decisión representa un giro sustancial que impacta directamente sobre la vida de millones de venezolanos acostumbrados a apoyos estatales desde la era de Hugo Chávez.

La medida abarca la desaparición de instituciones consideradas baluartes de la política social chavista.

Según declaraciones oficiales, el objetivo es “modernizar el Estado” y adecuar la administración pública a las nuevas prioridades del país, en medio de la compleja transición política que vive Venezuela.

¿Qué implican estos cambios para la población venezolana?

Para muchos ciudadanos, estos programas representaban un alivio ante la crisis económica y la escasez de servicios públicos.

La eliminación de estructuras clave pone en duda la continuidad de ayudas sociales históricas y evidencia una ruptura con la estrategia que por años definió al chavismo.

Algunos expertos advierten que la transición en Venezuela podría profundizar la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos.

Esta decisión se suma a otras reformas implementadas en las últimas semanas, marcando una tendencia de desmontaje parcial del legado chavista.

El futuro de la protección social en el país ahora es incierto y causa preocupación en varios sectores, tanto locales como internacionales.