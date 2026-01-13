Delcy Rodríguez dice que Venezuela es soberana e independiente

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró públicamente que “Venezuela es una república soberana”, ratificando la independencia y autodeterminación del país frente a la comunidad internacional.

Esta afirmación llega dos semanas después de la captura y secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Rodríguez sostuvo que el pueblo venezolano tiene total derecho a decidir su destino sin la intervención de actores extranjeros.

Según la vicepresidenta, estas acciones por parte de gobiernos o instituciones internacionales vulneran la Constitución y la dignidad del país.

"Hoy ratificamos que tenemos una República soberana e independiente", escribió la mandataria en declaraciones difundidas través de sus redes sociales.

Analistas han externado que la supuesta soberanía e independencia de la que habla Rodríguez se contradice con lo ocurrido hace dos semanas y con la decisión de Trump de dejar que ella continuara al mando de la nación.

Además, una de las pruebas de que Venezuela está siendo gobernada desde el extranjero es el envío masivo de petróleo y la liberación de los presos políticos.

La posición de Venezuela frente a sanciones y presiones externas

Desde hace varios años, Venezuela ha sido objeto de sanciones que han afectado tanto su economía como sectores clave de la sociedad.

Delcy Rodríguez enfatizó que estas medidas, lejos de debilitar la soberanía venezolana, han reforzado la convicción de mantener un modelo independiente y la búsqueda de alternativas comerciales y políticas.

Distintas personalidades han respaldado la postura del gobierno venezolano, mientras que críticos aseguran que la situación social y política requiere el apoyo y vigilancia de organismos multilaterales para garantizar los derechos humanos y la transparencia en el país.