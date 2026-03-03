La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó durante una reciente intervención que su país es un verdadero “ejemplo de diálogo político”. Esto ocurre en medio de un mundo marcado por la violencia y la guerra.

Estas declaraciones buscan reforzar la narrativa de un gobierno de paz tras la salida de Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido

Rodríguez destacó que, a diferencia de otras naciones involucradas actualmente en crisis y enfrentamientos armados, como lo ocurrido entre EEUU e Israel contra Irán, Venezuela ha buscado soluciones pacíficas. Además, ha fomentado negociaciones y acuerdos con diversos sectores.

Según su argumento, esto coloca al país sudamericano como una excepción en un contexto global donde prevalecen los desacuerdos violentos y las intervenciones extranjeras.

Contraste con contextos de violencia global

Mientras en varias regiones del mundo se intensifican los conflictos, como lo evidencian situaciones en Oriente Medio o Europa del Este, Rodríguez sostuvo que Venezuela ofrece un modelo alternativo. Este modelo está basado en el diálogo político constante.

Las palabras de Rodríguez se dan en un momento clave, luego de que se revelaran presuntas conversaciones sobre misiles de Irán y la reacción de Estados Unidos al respecto.