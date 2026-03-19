La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó a Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa, según reportaron medios locales.

Vladimir Padrino López era considerado uno de los pilares más sólidos del gobierno venezolano, encargado del Ministerio de Defensa desde 2014.

Su remoción representa no solo un cambio de nombre, sino una alteración significativa en las dinámicas militares y políticas en Venezuela.

El cambio se concretó a dos meses de la captura de Nicolás Maduro.

Impacto político y posibles escenarios

La decisión de Delcy Rodríguez podría interpretarse como un intento de afianzar el control civil sobre las Fuerzas Armadas en medio de presiones externas.

Analistas consideran que la destitución evidencia tensiones propias del oficialismo y podría responder a la reconfiguración del poder.

Asimismo, la salida de Padrino López genera incertidumbre sobre la lealtad militar y abre especulaciones sobre la integridad del aparato estatal.

Diversos medios internacionales coinciden en que este evento podría ser un indicador de futuras luchas internas por el control político.

El chavismo, bajo nuevas figuras, enfrentará el reto de mantener su cohesión y legitimidad ante la opinión pública y la comunidad internacional.