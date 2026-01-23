Delcy Rodríguez convoca a una consulta popular para reformar la ley petrolera de Venezuela 

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre la convocatoria a una consulta popular para debatir la nueva ley petrolera del país, una iniciativa que busca abrir el debate ciudadano sobre el manejo de los recursos energéticos más importantes del país.

Esta consulta popular sobre la ley petrolera en Venezuela llega en un contexto político complejo, donde la producción, distribución y control del petróleo continúan siendo temas de alto impacto nacional e internacional.

“La Consulta Popular se realizará el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, para que vayamos con el espíritu de nuestras mujeres, con el espíritu de nuestras guerreras”, dijo Rodríguez.

En el mismo encuentro, Rodríguez aseguró que los ingresos a Venezuela aumentarán “en un 37 %” en 2026 y que esto impactará en todo el país. “Ustedes van a tener más recursos para su gestión, que sé que los necesitan”, afirmó.