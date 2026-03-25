La destitución del embajador de Venezuela, afín a Nicolás Maduro, ante la ONU fue anunciada por Delcy Rodríguez, presidenta ejecutiva del país suramericano.

La decisión de la nueva mandataria, tras el derrocamiento de Maduro, ha generado inquietud sobre el rumbo de la diplomacia venezolana en un contexto internacional.

El gobierno de Venezuela confirmó oficialmente la salida de Samuel Moncada como representante permanente ante las Naciones Unidas.

Aunque Delcy Rodríguez no especificó detalles sobre las razones de la destitución, subrayó el compromiso del país de redefinir la postura venezolana en foros internacionales. En especial, mencionó la ONU.

Contexto y repercusiones de la destitución

Este relevo diplomático se produce meses después de la captura de Maduro y el control absoluto de Estados Unidos.

Observadores consideran que la decisión de remover a Moncada responde a la necesidad de reorientar las estrategias de política exterior. Además, buscan mejorar la imagen del país ante la comunidad internacional.

La salida de Moncada ha generado distintas reacciones en el ámbito político venezolano. Asimismo, algunos analistas sugieren que podría abrir la puerta a negociaciones diplomáticas más flexibles en la ONU.

No es la primera vez que se producen cambios relevantes en la representación venezolana, lo que refleja la volatilidad del panorama institucional.