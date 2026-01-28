Delcy Rodríguez asegura que EEUU desbloqueó activos venezolanos y anuncia compra de equipo médico y eléctrico 

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que Estados Unidos ha desbloqueado de activos venezolanos retenidos en bancos internacionales tras años de sanciones.

En declaraciones recientes, Rodríguez confirmó sus acercamientos con la administración de Donald Trump, logrando que la principal causa de la retención de fondos que pertenecen al pueblo venezolano sean desbloqueados.

“Estamos estableciendo una agenda de trabajo y, en el marco de esa agenda de trabajo, (…) nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela, los estamos desbloqueando, y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamiento para los hospitales”, dijo Rodríguez.

Contexto de las sanciones y las declaraciones

Según Rodríguez, las sanciones estadounidenses han tenido un impacto severo en la economía venezolana, dificultando la inversión en sectores prioritarios como salud y educación, las cuales piensan fortalecer.

La presidenta destacó que los fondos desbloqueados serán claves para mejorar los servicios públicos y responder a necesidades sociales urgentes del país.

Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en suelo venezolano, abogó por un “diálogo diplomático para dirimir las controversias”.