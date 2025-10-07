Del dolor a la ira: Guerra entre Israel y Hamas cumple dos años; Netanyahu cumplió su promesa 

El 7 de octubre de 2023 se convirtió en una fecha clave para el conflicto en Medio Oriente. Durante 24 horas, la zona vivió una serie de ataques coordinados por Hamas que alteraron no solo la seguridad de Israel, sino también el panorama político y humanitario.

La jornada, caracterizada por múltiples incursiones, dejó a miles de personas afectadas y puso a Gaza en el centro de la atención mundial.

Desde las primeras horas, varios grupos armados llevaron a cabo ataques sorpresa en Israel, provocando una rápida y contundente respuesta militar.

Estos sucesos desencadenaron una escalada de violencia que se extendió a lo largo del día, dificultando la respuesta de organismos humanitarios y forzando la evacuación de comunidades cercanas a la Franja de Gaza.

La respuesta internacional y el inicio de la crisis

La reacción internacional no se hizo esperar. Gobiernos de todo el mundo se manifestaron ante la gravedad de los hechos, pidiendo contención y condenando los ataques de Hamas al pueblo hebreo.

Mientras tanto, la cobertura mediática evidenció episodios de violencia inédita y un aumento inmediato de la tensión en toda la zona.

En paralelo, organizaciones internacionales comenzaron a movilizar recursos para atender a los desplazados y heridos.

Este día marcó el inicio de una nueva etapa en el conflicto en Medio Oriente, con consecuencias humanitarias y políticas que Netanyahu llama a Europa irrelevante y débil.