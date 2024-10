Del Capitolio a la clase: Los texanos merecen una educación pública de primer nivel, y las maestras y maestros necesitan salarios y compensaciones competitivos

Invertir en estudiantes, maestras y maestros impulsa las prioridades políticas de la 89ª sesión legislativa de Raise Your Hand Texas.





AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mientras los votantes se dirigen a las urnas en noviembre y la Legislatura de Texas regresa a Austin en enero de 2025, Raise Your Hand Texas pide a los legisladores que prioricen y refuercen la inversión del estado en los 5.5 millones de estudiantes y maestros de las escuelas públicas de Texas.

“Raise Your Hand Texas cree en la creación de escuelas de primera categoría que impulsen un futuro más brillante para todos los texanos”, declaró la Dra. Libby Cohen, directora ejecutiva de Raise Your Hand Texas. “Para lograr ese objetivo, las maestras y maestros de nuestras escuelas públicas necesitan un salario competitivo. Y nuestros distritos escolares tienen que ser capaces de mantenerse al día con el fuerte aumento de los costos de los productos básicos como el papel, el servicio de alimentos y el combustible. Nada de esto es posible sin un aumento sustancial de la asignación básica, que la legislatura no ha aumentado desde 2019”.

Según Cohen, los legisladores estatales pueden construir un Texas más fuerte y económicamente más competitivo centrándose en varias inversiones críticas, entre ellas:

aumentar en al menos $15,000 la compensación y beneficios de las maestras y maestros;

implementar un ajuste anual automático del financiamiento por alumno para las escuelas públicas que tenga en cuenta la inflación y las crecientes necesidades de nuestros estudiantes; e

invertir en nuestros texanos más jóvenes financiando íntegramente la educación prekínder de día completo.

Además de pagar a maestras y maestros un salario competitivo, Raise Your Hand Texas pide a la Legislatura de Texas que aborde el aumento en la contratación de maestras y maestros no certificados, lo que puede afectar negativamente la retención de maestras y maestros y el rendimiento académico de los estudiantes. En todo el estado, hasta el 33% de las maestras y maestros recientemente contratados en el año escolar 2023-24 no estaban certificados.

Estas inversiones forman parte de las recién publicadas prioridades políticas de Raise Your Hand Texas para 2025, que hacen hincapié en el financiamiento de las escuelas, la fuerza laboral de maestras y maestros, las evaluaciones y la rendición de cuentas, y la educación prekínder.

Según los últimos datos del Censo, Texas ocupa el segundo lugar en población total y es el tercero con mayor crecimiento demográfico del país. Sin embargo, Texas se encuentra entre los 10 últimos en gasto por estudiante en educación, aproximadamente $4,000 por estudiante por detrás de la media nacional. El financiamiento se ha mantenido estancado desde 2019.

Del Capitolio hasta la clase, la labor de promoción no partidista de Raise Your Hand Texas durante el próximo año subraya la necesidad de que el estado priorice el dinero público para las escuelas públicas e invierta en los estudiantes y las maestras y maestros.

“Texas está a punto de tener una cantidad sin precedentes de ingresos para hacer frente a las muchas necesidades de nuestros estudiantes texanos, las maestras y maestros, las familias, la fuerza laboral y las comunidades locales”, declaró Cohen. “Esperamos con interés trabajar con los legisladores y los líderes de nuestras comunidades locales para construir un consenso en torno a inversiones inteligentes, necesarias y transformadoras en las escuelas públicas locales de Texas”.

Prioridades políticas de Raise Your Hand Texas para 2025

Financiamiento escolar

Aumentar el financiamiento estatal para los estudiantes y los programas educativos de las escuelas públicas, prestando especial atención a la mejora salarial de las maestras y maestros.

Implementar un ajuste anual automático de la asignación básica (la base para la inversión por estudiante) para hacer frente a la inflación y los crecientes costos de nuestras escuelas.

Reinvertir en las escuelas públicas los ahorros que el estado recauda debido al aumento del valor de la propiedad.

Fuerza laboral de maestras y maestros

Apoyar la retención de maestras y maestros mediante un aumento de al menos $15,000 en compensación y beneficios.

Invertir en estrategias para contratar a maestras y maestros, incluyendo becas para aspirantes maestras y maestros.

Elevar los estándares de las vías de preparación educativa y brindar oportunidades significativas para fortalecer el desarrollo profesional de maestras y maestros.

Prekínder

Financiar directamente programas de prekínder de día completo en vez de solo medio día.

Ampliar la asignación conocida como el “Early Childhood Allotment” para incluir a los estudiantes de prekínder (actualmente solo incluye estudiantes de kínder hasta tercer grado).

Elevar el límite de ingresos para aumentar el acceso al prekínder gratuito.

Ampliar la elegibilidad para el prekínder gratuito para que califiquen los hijos de los educadores de escuela pública.

La evaluación y rendición de cuentas escolares

Ampliar el alcance del sistema de calificación A-F de Texas para incluir factores más allá de los resultados de las pruebas STAAR.

Limitar los resultados de las pruebas STAAR al 50% de cualquier dominio o el puntaje global de los distritos y escuelas bajo el sistema estatal de rendición de cuentas escolares.

Eliminar todas las consecuencias de las exámenes de alta exigencia para los estudiantes de preparatoria.

Diseñar e implementar una evaluación formativa que ayude a informar la enseñanza a lo largo del año escolar sin añadir presión ni tiempo adicional para exámenes.

Acerca de Raise Your Hand Texas

En 2006, Charles Butt y un grupo de líderes empresariales y comunitarios de Texas fundaron Raise Your Hand Texas con la convicción de que todos los niños de Texas deberían tener el mismo acceso a una educación de alta calidad. Raise Your Hand Texas apoya soluciones de política pública que inviertan en nuestros estudiantes, fomenten la innovación y la autonomía, y mejoren la preparación universitaria, militar y laboral. Para más información, visite RaiseYourHandTexas.org.

