Defensa de JOH presenta sus argumentos ante el jurado

La defensa del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, presenta sus argumentos ante el jurado con el objetivo de demostrar la inocencia de su cliente.

El equipo profesional de Hernández tuvo uso de la palabra luego que la Fiscalía lo acusada de mentiroso y solicitara al jurado una condena justa.

Durante los argumentos, los fiscales destacaron que el exgobernante intentó engañar a todo el mundo, incluyendo al jurado con mentiras que replicó el martes y esta mañana.

ARGUMENTOS DEFENSA

¡Entra el jurado!

Juez Castel: ¿Sr. Stabile?

Stabile, abogado de JOH: Damas y caballeros, la ciudad de Nueva York es donde crecí. Te pedí que usaras tu astucia callejera de Nueva York; no es fácil engañar a los neoyorquinos. Hay tantas cosas en este caso que te hacen rascarte la cabeza.

Uno esperaría ver video y audio; no tenían ninguno. Hablaremos del radar inexistente. Sin fechas concretas. ¿Hubo testigos imparciales? Quizás algunos. La mayoría tenía una agenda.

José Sánchez – ¿por qué estaba en la habitación? El Sr. Hernández visitó el negocio. Pero su seguridad dijo que nadie más entró a la habitación. Geovanny Fuente y los datos que supuestamente indican que estuvo en Casa Presidencial – ¿por qué no hay datos de que estuvo en Graneros?

¿Los cooperadores y sus asesinatos? Todos conocéis la cita de Maya Angelou: “Cuando alguien te muestre quién es, créele la primera vez”. El gobierno dice: Dejen sus asesinatos a un lado. Pero no puedes, no hay lugar para ponerlo.

Usaron a Leo Rivera para tenderle una trampa a Fabio Lobo. La verdadera conspiración es entre estos narcotraficantes para capturar a JOH. Estados Unidos nunca pidió extraditar a estas personas porque las estaban utilizando.

No recibes una carta 5K por decir la verdad. Lo obtienes por brindar asistencia sustancial… El “T.H.” ¿En la cocaína? Obviamente es Tommy Hilfiger. Nadie pide “cocaína Tony Hernández”. Usted escuchó que supuestamente El Chapo viajó personalmente a Honduras para entregar el millón de dólares. ¿Asumiría ese tipo de riesgo? Porfavor. Perdón si estoy siendo sarcástico. Sólo les estoy pidiendo que usen su inteligencia callejera de Nueva York. El general Romero voló hasta aquí y le dijo adónde conducía a JOH; no voló hasta aquí para mentirles. Es militar de principio a fin.Abogado de JOH: ¿Los textos? Les sugiero que se los lean entre ustedes, verán que no tienen sentido… Y Tony Hernández – ¿A JOH le importa? Seguro. ¿Lo protegió? No. Eso es culpa por asociación. No es justo¿Es tan difícil imaginar que el hermano pequeño de JOH le dijera a la gente: “Denme dinero para que mi hermano, el presidente, les dé algo y luego se lo quede?”Usted escuchó el testimonio del propio señor Hernández. Quería hablar. Quería dejar las cosas claras. No iba a dejar que mintieran al respecto. Lleva años luchando contra ellos. Todos los grandes narcotraficantes de Honduras están en la cárcel.

Quieren que piense que es sólo un traficante de drogas que intenta engañar a Estados Unidos. ¿Pero por qué hacer tanto esfuerzo? Los presidentes anteriores no lo hicieron… ¿Por qué no simplemente quedarse en casa y contar el dinero de las drogas? Por favor, no responsabilice a JOH por cualquier cosa que Tony pueda haber hecho.Nadie puede decirle cómo votar en este veredicto, ni en una elección. No es necesario aceptar todo lo que dice Estados Unidos.

Le pedimos que no sea culpable de todos los cargos. Gracias.

Juez Castel: tomaremos un descanso.