Declaran muerto a un hombre por Covid-19 y aparece dos años después sano y salvo

India.- La historia de un hombre indio que fue declarado muerto por Covid-19 y apareció dos años después, sano y salvo, ha generado polémica.

El ciudadano originario de Madhya Pradesh, asegura que estaba secuestrado por una pandilla, por eso no había regresado a casa por dos años después.

Según los familiares, ingresó a un centro asistencial por coronavirus y luego fueron notificados que habían muerto. Su cuerpo no fue entregado para evitar más contagios.

“Fue declarado muerto en la segunda ola de la pandemia de Covid-19, el distrito de Dhar de Madya Pradesh durante la segunda ola de la pandemia”, se indicó sobre el insólito caso.

Los familiares se resignaron a la pérdida sin imaginar que años después aparecería como si nada en la puerta de su vivienda.

India Today detalla que como no realizaron los actos fúnebres no se pudo comprobar si era no la persona que las autoridades dieron por muerto.

Ahora, la noticia es que regresó dos años después y que supuestamente estuvo drogado todo este tiempo bajo el poder de una pandilla que lo tuvo en cautiverio.

Los parientes felices por saber que está con vida buscan respuestas de lo que realmente ocurrió al ser declarado muerto.

El encargado de la localidad aseguró que se realizará una investigación para conocer la complicidad de las autoridades sanitarias y para verificar que el relato del hombre declarado muerto es real.

La historia de este hombre, que apareció dos años después de ser declarado muerto, recuerda a la de un padre de familia que se suicidó para no contagiar a su familia y no tenía la enfermedad.

El hombre empezó a padecer síntomas similares a los del contagio y tomó la fatal decisión de colgarse de un árbol.