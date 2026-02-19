Declaran estado de emergencia en Washington por altos niveles de contaminación en el río Potomac 

Los niveles de E. coli en el río Potomac han alcanzado cifras preocupantes, según alertaron autoridades ambientales estadounidenses luego de un vertido reciente de aguas residuales.

El incremento de esta bacteria, reportado por diversas agencias, pone en riesgo la seguridad de quienes usan el río para actividades recreativas o pesca, y plantea dudas sobre el impacto ambiental en la región.

El incidente se registró tras un vertido de aguas residuales, lo que llevó a las autoridades locales a realizar pruebas y establecer restricción temporal del acceso al agua con una declaratoria de emergencia.

Los resultados mostraron concentraciones muy por encima de los límites considerados seguros para el contacto humano. Se trata de una fuga de 250 millones de galones de aguas residuales que el río recibió.

La situación no solo afecta a la población local sino que también intensifica el debate sobre la contaminación del agua y la importancia de sistemas de tratamiento eficientes.



Impacto ambiental y riesgos para la salud pública

La exposición a altos niveles de E. coli puede causar infecciones intestinales y otros problemas graves, especialmente en niños y personas mayores.

Se recomienda a la ciudadanía evitar el contacto directo con el río, así como no consumir peces atrapados en la zona afectada mientras permanezca la alerta.

Expertos advierten que este tipo de contaminación puede tener repercusiones a largo plazo en el ecosistema acuático y la salud pública, por lo que urgen a mejorar la supervisión y prevención de vertidos.