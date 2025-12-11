Declaración oficial del Grupo de Desarrollo del Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia (DSRB)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--El 8 de septiembre de 2025, el Grupo de Desarrollo del Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia (DSRB) llevó a cabo una reunión de alto nivel en la City de Londres con representantes de 37 países, incluidos todos los miembros del G7, junto con la Comisión Europea, la OTAN, el Parlamento Europeo, bancos internacionales y agencias calificadoras de riesgo, para analizar el DSRB.

Varios países ya manifestaron su disposición a avanzar con los pasos formales requeridos para constituir el DSRB.

Este esquema de participación gradual es habitual en la creación de instituciones financieras internacionales, que suelen comenzar con un grupo núcleo de países ancla y luego se amplían a medida que se incorporan nuevos miembros mediante negociaciones de la carta constitutiva y rondas de capital posteriores.

El DSRB está diseñado para complementar la iniciativa SAFE de la Unión Europea, ofreciendo una plataforma multilateral más amplia que reúne a países de la OTAN y del Indo-Pacífico, y moviliza capital global para reforzar la capacidad de balance necesaria para financiar el gasto en defensa y las inversiones de resiliencia a largo plazo de los países.

La iniciativa sigue avanzando junto a los gobiernos y ya cuenta con un camino claro hacia la próxima fase de trabajo: conversaciones entre países fundadores, desarrollo de la carta constitutiva y conformación del capital. El DSRB mantiene su compromiso de respaldar una base industrial aliada más sólida y resiliente mediante financiamiento escalable y a largo plazo.

