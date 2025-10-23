Declaración de Venture Global sobre la aprobación definitiva de CP2

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--El Departamento de Energía de los Estados Unidos emitió la autorización definitiva de exportación no sujeta al TLCAN para la planta CP2 de Venture Global en la parroquia de Cameron, Luisiana. El director ejecutivo de Venture Global, Mike Sabel, emitió la siguiente declaración:





“Venture Global agradece a la aprobación definitiva de CP2 por parte de la administración de Trump, un proyecto fundamental que suministrará GNL a bajo costo a los aliados estadounidenses durante décadas, apoyará a miles de puestos de trabajo y beneficiará en gran medida a la balanza comercial de EE. UU. La construcción del proyecto CP2 está muy avanzada y esperamos continuar avanzando con el proyecto de manera segura y rápida para suministrar GNL nuevo en el mercado global a un ritmo sin precedentes a partir del 2027”.

Acerca de Venture Global

Venture Global es un productor y exportador estadounidense de gas natural licuado (GNL) de bajo costo, con más de 100 MTPA de capacidad en producción, construcción o desarrollo. Venture Global comenzó a producir GNL en su primera planta en 2022 y ahora es uno de los mayores exportadores de GNL de Estados Unidos. El negocio verticalmente integrado de la compañía abarca activos en toda la cadena de suministro de GNL, incluidos la producción, el transporte, el transporte marítimo y la regasificación de gas natural. Los tres primeros proyectos de la compañía, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG y CP2 LNG, se ubican en Luisiana, a orillas del Golfo de América. Venture Global desarrolla proyectos de captura y secuestro de carbono en cada una de sus instalaciones de GNL.

