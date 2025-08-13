Declaración de Venture Global sobre el laudo arbitral de Shell

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--En el día de hoy, Venture Global emitió el siguiente comunicado en respuesta a la positiva decisión del tribunal sobre el procedimiento de arbitraje con Shell:





“Estamos satisfechos con la decisión del tribunal que reafirma la postura que Venture Global ha mantenido desde el principio: el lenguaje sencillo de nuestros contratos, acordado mutuamente con todos nuestros clientes, es claro. Hemos cumplido dichos contratos de manera permanente sin ninguna excepción. Nuestra industria y los inversores y prestamistas que la respaldan, confían en el respeto tanto de la inviolabilidad de los contratos negociados como de organismos reguladores y jurídicos los experimentados y objetivos que la rigen. Estos principios asegurarán que nuestra industria siga siendo dinámica, justa y competitiva, dando lugar a la innovación y los avances que beneficiarán a todos los participantes del mercado y los clientes a quienes brindamos servicios.

La capacidad única de Venture Global de exportar de manera gradual cargas de puesta en servicio durante la construcción de nuestras instalaciones ha llevado el GNL al mercado años más rápido que nunca y fortaleció la seguridad energética global. El mundo necesita energía de bajo costo y más abundante, y nuestra empresa espera tener un papel preponderante al satisfacer esa demanda en los próximos años”.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene determinadas declaraciones que pueden incluir “declaraciones prospectivas”. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones sobre hechos o condiciones históricos o presentes, incluidas en el presente son “declaraciones prospectivas”. Entre las “declaraciones prospectivas” se encuentran las declaraciones respecto de la estrategia comercial, los planes y los objetivos de Venture Global. Venture Global considera que las expectativas reflejadas en estas “declaraciones prospectivas” son razonables, son intrínsecamente inciertas e implican una serie de riesgos e incertidumbres más allá del control de Venture Global. Además, las presunciones pueden resultar inexactas. Los resultados reales pueden diferir de manera sustancial de los previstos o inferidos en las “declaraciones prospectivas” como consecuencia de una serie de factores. Estas “declaraciones prospectivas” sólo tienen vigencia desde la fecha en que se efectúan y, salvo que la ley exija lo contrario, Venture Global no se responsabiliza por actualizar ni revisar ninguna “declaración prospectiva” ni por brindar razones sobre por qué los resultados reales pueden diferir, ya sea como consecuencia de información nueva, eventos futuros u otros factores.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

