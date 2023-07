Declaración de Rimini Street sobre la sentencia del Tribunal Federal de EE. UU.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce y AWS, emitió hoy la siguiente declaración en respuesta a la Sentencia del 24 de julio de 2023 emitida por el Tribunal Federal de los EE. UU. para el Distrito de Nevada en el litigio Oracle contra Rimini Street (“Rimini II”):





Rimini Street y Oracle han estado en litigio durante más de 13 años. Aunque los tribunales federales de EE. UU. confirmaron hace tiempo que el soporte de software de terceros es legal, el litigio Rimini II está relacionado con la forma en que Rimini Street presta servicios de soporte para determinadas líneas de productos de Oracle. Rimini Street no tiene prohibido prestar soporte o servicios para ningún producto Oracle.

Pocos días antes de que comenzara el juicio con jurado en el litigio Rimini II , Oracle retiró todas sus demandas contra Rimini Street y su CEO, Seth A. Ravin, por compensación monetaria de cualquier tipo bajo cualquier teoría legal en el litigio. Las contrademandas restantes de Rimini Street y las demandas restantes de Oracle que solo buscaban una reparación equitativa fueron juzgadas ante el Tribunal como un juicio sin jurado que comenzó el 29 de noviembre de 2022 y finalizó el 15 de diciembre de 2022. El Tribunal emitió su Sentencia el 24 de julio de 2023.

Rimini Street prevalece en el juicio en muchos puntos legales significativos

Rimini Street se complace en haber prevalecido en el juicio en muchos puntos legales significativos, incluidos los siguientes:

Oracle presentó demandas por infracción que buscaban medidas cautelares en cuanto a cinco (5) líneas de productos y falló en cuanto a cuatro (4) de ellas.

El Tribunal dictó una sentencia declaratoria de no infracción para el software EBS.

El Tribunal rechazó el argumento de Oracle de que los acuerdos de licencia de Oracle, o las sentencias previas del Tribunal, impiden a Rimini Street documentar su propio “know how” y código en especificaciones técnicas utilizadas con múltiples clientes.

El Tribunal sostuvo que las licencias de software pertinentes no prohíben a los clientes de Oracle contratar a un tercero como Rimini Street para realizar actualizaciones o correcciones en la misma medida en que el cliente de Oracle podría hacerlo en virtud de la licencia pertinente.

Rimini Street planea apelar y tiene un historial exitoso de apelaciones

Además de los puntos legales clave en los que Rimini Street prevaleció ante el Tribunal, Rimini Street discrepa respetuosamente con varias conclusiones, hallazgos, comentarios y fallos del Tribunal y planea presentar una apelación.

A lo largo de la larga historia de litigios con Oracle, Rimini Street ha presentado múltiples recursos legales, y hasta la fecha Rimini Street ha prevalecido en cierta medida en cada recurso ante el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones de EE. UU. e incluso logró una rara victoria unánime en el Tribunal Supremo de EE. UU. contra Oracle. Incluso se ordenó a Oracle, a través de las apelaciones, que reembolsara a Rimini Street un total de más de $34 millones.

Otros litigios en curso y pasados de Rimini Street y Oracle

Rimini Street y Oracle tuvieron un litigio anterior que llegó a juicio en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nevada en 2015. Oracle perdió 23 de las 24 demandas que presentó contra Rimini Street en este caso, y el jurado determinó que Rimini Street incurrió en una “infracción inocente” en la demanda restante. Oracle no prevaleció en ningún reclamo contra el CEO de Rimini Street, Seth A. Ravin. En febrero de 2023 se presentó un recurso relacionado en el Noveno Circuito y las partes están a la espera de una decisión.

