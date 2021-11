AMERICAN FORK, Utah–(BUSINESS WIRE)–Declaración de Nathan Jones, Director Ejecutivo de Xlear, Inc. en Respuesta a una Demanda Presentada por el Departamento de Justicia, en Nombre de los Estados Unidos, Donde Se Alega Que Ciertas Declaraciones Hechas por Xlear Violaron la Ley de la FTC y la Ley de Protección al Consumidor

Hoy, Nathan Jones, director ejecutivo de Xlear, Inc. emitió esta declaración en respuesta a una demanda presentada por el Departamento de Justicia, en nombre de los Estados Unidos, donde se alega que ciertas declaraciones hechas por Xlear violaban la Ley de la Comisión Federal de Comercio y la Protección al Consumidor:

El año pasado, el Gobierno publicó en el sitio web de los Institutos Nacionales de Salud los resultados de un ensayo clínico realizado por investigadores del Larkin Community Hospital, Florida. El ensayo clínico de Larkin descubrió que las personas ya enfermas de COVID-19 que utilizaban el aerosol nasal Xlear (y solo ese aerosol nasal) se curaban de la enfermedad y daban resultado negativo en la mitad del tiempo que en los casos promedio de COVID-19. Ninguno de los pacientes desarrolló casos graves, ninguno requirió hospitalización. Ahora, el Gobierno demandará a Xlear al afirmar, entre otras cosas, que cuando Xlear le informa a la gente sobre estudios científicos, incluso los que los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH) republican, de alguna manera engañamos a la gente y realizamos afirmaciones falsas. No tiene sentido.

Lo que es más preocupante, a pesar de los resultados del ensayo de Larkin, y de los resultados de un Ensayo clínico aleatorio financiado por el Gobierno realizado en la Universidad de Vanderbilt, y de los hallazgos de otro Ensayo clínico aleatorio realizado en Georgia, el Gobierno se niega a decirles a los estadounidenses que lavarse la nariz puede reducir significativamente sus riesgos de contraer un caso grave de COVID-19, que pueda provocar la hospitalización y muerte.

Al mismo tiempo, un número creciente de estudios in vitro descubre que Xlear y sus componentes son: antivirales (bloquea el contagio [la infección] de COVID-19); virucidas (matan o desactivan el virus de la COVID-19); y antibacterianos (ayuda a prevenir la neumonía, una de las principales comorbilidades por COVID-19). Ésta es ciencia real, realizada y publicada por expertos médicos independientes. Creemos de manera tan firme en la ciencia que aquí proporcionamos enlaces a estos estudios. La gente debería leerlos directamente.

En marcado contraste con tratar de proteger al público estadounidense, el Gobierno hace todo lo posible para evitar que Xlear simplemente le brinde información científica al público. Es profundamente irónico que el Gobierno, que ahora ignora la ciencia de modo constante por razones políticas, sugiera que inicia esta acción contra Xlear para proteger de alguna manera a la gente. ¿De qué está protege el Gobierno a los estadounidenses? De los hechos. De la ciencia. De su derecho a la información.

A pesar de todo lo que ha fallado el Gobierno en proteger a los estadounidenses contra la COVID-19, el Gobierno busca culpar a Xlear, una pequeña empresa que intenta ayudar a los estadounidenses a comprender que hay otras cosas que se pueden hacer para ayudar a brindar una capa adicional de protección contra la COVID-19, para usted, sus amigos y su familia. Vacunarse, usar una máscara, la distancia social, usar el sentido común, lavarse las manos… y lavarse la nariz.

El gobierno le dice a la gente que se lave las manos; sin embargo, la COVID-19 es una enfermedad de las vías respiratorias superiores. La mayoría de las infecciones por COVID-19 comienza en la nariz. Tiene sentido lavarse la nariz. La gente utiliza el lavado nasal para combatir enfermedades respiratorias desde hace miles de años.

Xlear niega las acusaciones del Gobierno. Nos defenderemos enérgicamente contra el argumento del Gobierno y, al hacerlo, defenderemos la ciencia contra la política, el paternalismo y el dogmatismo.

Referencias:

Go, Camille Celeste, Pandav, Krunal, Sanchez-Gonzalez, Marcos A, Ferrer Gustavo, El papel potencial de la solución de aerosol nasal Xylitol Plus con extracto de semillas de pomelo en la COVID-19: Serie de casos (noviembre de 2020), disponible en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7645297/

Ferrer, Gustavo, y otros, Una solución de aerosol nasal de extracto de semilla de pomelo Xylitol Plus muestra actividad virucida contra el SARS-Cov-2 In Vitro, BioRxiv (25 de noviembre de 2020), disponible en https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.23.394114v1.full;

Cannon, Mark, y otros, Análisis in vitro del potencial antiviral de los componentes del aerosol nasal contra el SARS-CoV-2, bioRxiv 2020.12.02.408575, disponible en https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.02.408575v2.full.pdf+html;

Ferrer, G., y otros, Análisis in vitro del potencial antiviral de los componentes del aerosol nasal Xilitol y el extracto de pomelo contra el SARS-CoV-2, de próxima publicación en Journal Virus Research;

Kimura, K., y otros, Análisis provisorio de un ensayo controlado aleatorio abierto que evalúa las irrigaciones nasales en pacientes no hospitalizados por coronavirus 2019. Int Forum Allergy Rhinol. 2020; 10: 1325-1328, disponible en https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32914928/.

Amy Baxter, y otros, Inicio rápido de la irrigación nasal con solución salina para reducir la morbilidad y la mortalidad en pacientes ambulatorios con COVID+: un ensayo clínico aleatorizado comparado con un conjunto de datos nacionales, medRxiv 2021.08.16.21262044; doi:https://doi.org/10.1101/2021.08.16.21262044 disponible en https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.16.21262044v2;

Cegolon L, Javanbakht M, Mastrangelo G. Desinfección nasal para la prevención y el control de COVID-19: Una revisión del alcance de los posibles agentes quimiopreventivos [publicada en línea antes de la impresión, 18 de agosto de 2020]. Int J Hyg Environ Health. 2020;230:113605. doi:10.1016/j.ijheh.2020.113605;

Lipworth B, Chan R, RuiWen Kuo C. COVID-19: Comenzar por la nariz. J Allergy Clin Immunol. 2020;146(5):1214. doi:10.1016/j.jaci.2020.06.038; Spinelli, M. y otros, La importancia de las intervenciones no farmacéuticas en bajar el inóculo viral para reducir la susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2 y la gravedad potencial de la enfermedad, The Lancet, 22 de febrero de 2020, disponible en https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30982-8/fulltext;

Radulesco T, Lechien JR, Saussez S, Hopkins C, Michel J. Seguridad e impacto de los lavados nasales durante infecciones virales como el SARS-CoV-2. Ear Nose Throat J. 2021;100(2_suppl):188S-191S. doi:10.1177/0145561320950491.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con los medios de Xlear



Nathan Jones



media@xlear.com