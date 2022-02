Declaración de Lucy Gildea, directora de Innovación de Mary Kay Inc., en el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas de las Ciencias 2022

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–A continuación presentamos la declaración de la Dra. Lucy Gildea, directora de Innovación, Productos y Ciencia de Mary Kay Inc., en el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas de las Ciencias 2022.





En un estudio de referencia realizado entre 1966 y 1977, se les pidió a aproximadamente 5000 niños que dibujaran una persona dedicada a las ciencias. De esos dibujos, solo el 0,6 % representó a mujeres científicas. Otros estudios similares más recientes han mostrado una mejora: el 28 % de los niños contemporáneos dibujó científicas cuando se les solicitó la misma tarea.

Es un avance. Pero no hemos llegado a la meta todavía.

Mary Kay Inc. vislumbra un futuro en donde más mujeres científicas existan no solo en papel, sino en el mundo real. Por eso, en este Día Internacional de las Mujeres y las Niñas de las Ciencias, hacemos un llamado a todos los gobiernos, instituciones educativas y colegas del sector privado para que inviertan, fomenten y defiendan la presencia de más mujeres y niñas en la educación de CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Más niñas en la educación de CTIM deriva en una mayor cantidad de mujeres que eligen carreras de CTIM. A su vez, esto proporciona acceso a oportunidades más equitativas para las mujeres, acorta la brecha salarial de género, apuntala las economías y elimina el sesgo en el campo científico.

Por eso, Mary Kay apoya a estudiantes de minorías que siguen estudios en CTIM mediante la inversión de millones de dólares en proyectos como la Academia de Ciencia de la Comercialización (Academy of Marketing Science), la Sociedad de Investigación en Dermatología (Society of Investigative Dermatology) y la Beca Madam C. J. Walker.

Es por esa razón que cada año, la Mary Kay Ash FoundationSM apoya el desarrollo de mujeres científicas con becas de investigación que ayudan a encontrar curas para los cánceres que afectan a las mujeres específicamente.

Cada día, mediante la innovación y las ciencias, mujeres de todas partes del mundo están resolviendo algunos de nuestros problemas más complejos; pero queda mucho por hacer para reconocer sus contribuciones, darles una voz y aumentar su representación en el área de CTIM.

En el futuro, cuando les pidamos a las niñas que dibujen un persona dedicada a las ciencias, espero que se dibujen a ellas mismas.

