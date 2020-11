Declaración Corporativa oficial de la OPI de Hyosung TNS

IRVING, Texas–(BUSINESS WIRE)–Hyosung TNS, empresa matriz de Hyosung America, ha anunciado su intención de lanzar una oferta pública inicial (Initial Public Offering, “IPO”) en la bolsa de valores de Corea. Aún no se han definido el momento, el tamaño y la estructura exactos de la oferta, pero Hyosung Corporation, empresa controladora surcoreana, tiene la intención de seguir siendo la propietaria mayoritaria de Hyosung TNS. KB Securities Co. y Daishin Securities Co. han sido elegidas como administradoras principales para este esfuerzo.

La OPI desempeñará un papel clave en la estrategia de crecimiento de Hyosung Corporation al lograr todo el potencial de mercado del negocio de Hyosung TNS, que ha generado resultados financieros sólidos en los últimos tres años. La OPI incrementará el reconocimiento global de la marca, ampliará aún más las inversiones en investigación y desarrollo (Research and Development, R&D) para la innovación tecnológica y fomentará la expansión mundial con el objetivo de convertirse en el líder del mercado a nivel global.

Durante los últimos 30 años, Hyosung Corporation se ha convertido en una empresa global a través de la diversificación y un compromiso fundamental con la satisfacción y el éxito de sus clientes. Hyosung TNS es y seguirá siendo una parte importante e integral de la estrategia de crecimiento de Hyosung Corporation.

Hyosung TNS cuenta con una cartera diversificada de soluciones para los mercados de instituciones financieras y minoristas y es la empresa líder del mercado de cajeros automáticos en los Estados Unidos, Rusia, Corea del Sur, Indonesia y Nigeria y, a su vez, realiza transacciones comerciales en 30 países a nivel mundial. La empresa tiene previsto expandirse a Europa, Sudamérica, Medio Oriente y África.

Como parte de la innovadora cartera de soluciones de la empresa se incluyen cajeros automáticos, recicladores de efectivo de cajeros, autoservicio integrado central, aplicaciones de software de múltiples proveedores, quioscos minoristas, sistemas de autopago, servicios profesionales y de mantenimiento. El software es un negocio en crecimiento para la empresa. Recientemente, la institución financiera más grande de la India depositó su confianza en Hyosung TNS para brindar software de cajeros automáticos de diversos proveedores para operar un conjunto de más de 40 000 cajeros automáticos de una variedad de proveedores de hardware.

La posición de Hyosung TNS como líder de la industria se puede atribuir a la experiencia tecnológica de la empresa, su liderazgo en innovación, la mejor red de socios en su clase y un compromiso inquebrantable con el éxito del cliente. Hyosung TNS es la propietaria exclusiva de todos los aspectos del diseño y la fabricación de sus productos, lo que permite a esta empresa incorporar nuevas tecnologías en el mercado más rápidamente. El enfoque de investigación y desarrollo de la empresa se centra en la innovación en las áreas de tecnología de servicios financieros, como el reciclaje de próxima generación y las nuevas soluciones de transformación de sucursales, las soluciones de software empresarial basadas en la nube, como los conjuntos de herramientas de administración de efectivo y servicios gestionados predictivos, y la tecnología de autopago.

“ El anuncio de hoy aclara aún más la intención y las expectativas de la próxima OPI”, expresó Scott Hackl, vicepresidente ejecutivo. “ Este es un momento emocionante para todos nosotros en Hyosung”.

Para obtener más información sobre la empresa, visite hyosung-tns.com o hyosungamericas.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Sara Burgos:



sara@shiromasouthwest.com

Sharon Shaw:



sharon.shaw@nhausa.com