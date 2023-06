Decide regalar 100.000 kilos de sandías debido a la falta de compradores

Además, “aquí te exigen que las sandías no tengan manchas, taras o deformaciones, lo cual fue precisamente lo que me sucedió a mí. En lugar de dejar que se pudran en el invernadero, prefiero que la gente las disfrute y las consuma. Para mí, producir un kilo de sandía me cuesta entre 36 y 40 céntimos de euro. Como el almacén no las quiere llevar, las regalo y las que me quedan las vendo a mitad de precio”, agrega Puertas con emoción.

Manuel cuenta que no fue el único, ya que otros tres agricultores vecinos tomaron la misma decisión: regalar las sandías. El último de ellos abrió su invernadero el pasado domingo. “Entre los cuatro, hemos suministrado sandías gratuitas a toda la costa granadina”, lamenta con tristeza.

“Lo que está sucediendo es que están permitiendo que las ovejas entren en las fincas y se coman las sandías, los pepinos, el tomate… Estamos vendiendo por debajo de los costos de producción, y eso es algo que no podemos soportar, porque no estamos obteniendo beneficios económicos”.