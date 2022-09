Decenas de veganos “velaron” y llevaron flores a bandejas de carne en un supermercado

EEUU.- Las fotografías y videos de personas que “velaron” y llevaron flores a bandejas de carne en un supermercado se han viralizado en las distintas plataformas de Internet.

Según los organizadores, se trata de un “homenaje a los caídos”, refiriéndose a animales que fueron sacrificados para el consumo humano.

“Se velaron bandejas de carne con el objetivo de interrumpir la normalización de la crueldad hacia los animales”, dijo uno de los jóvenes veganos.

Además, buscan que otros activistas imiten la acción y el veganismo continúe expandiéndose en el mundo.

En ese sentido, el grupo Ur Vegan Gal Pals en Michigan agregó que el homenaje podría ser replicado en otras regiones del país.

Las fotografías de los veganos que velaron las cajas de carne han generado una ola de reacciones en las redes sociales.

Vegans paying homage to the fallen at the meat counter. pic.twitter.com/0DQD55tFZT

— RadioGenova (@RadioGenova) September 13, 2022