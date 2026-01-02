Decenas de personas se debaten entre la vida y la muerte por el incendio en Suiza

Las autoridades reportaron que un incendio en Suiza deja 80 heridos en estado crítico durante la madrugada de este 2 de enero de 2026.

El fuego se desató en un edificio multifamiliar en la ciudad de Basilea, generando una rápida movilización de ambulancias y bomberos ante la magnitud del daño.

La situación generó alarma entre los residentes, muchos de los cuales fueron evacuados en condiciones de emergencia.

De acuerdo con reportes oficiales de autoridades de contingencias en Suiza, los heridos presentan principalmente intoxicación por humo y quemaduras graves que han puesto sus vidas en peligro.

Testigos confirmaron que el incendio fue visible a varias cuadras de distancia y que la densa humareda dificultó las labores de rescate.

Reacciones oficiales y causas bajo investigación

Las autoridades suizas han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer el origen del incendio. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, aunque algunos vecinos mencionan que el fuego pudo haber comenzado en los pisos inferiores del edificio.

El Ministro de Salud del Cantón de Basilea expresó su preocupación ante el elevado número de heridos en Suiza y agradeció la coordinación de los servicios de emergencia.

Varias instituciones médicas locales se encuentran en alerta máxima debido al flujo de pacientes.