Debate de vicepresidentes: Harris y Pence enfrentados por la pandemia de Covid-19

El debate de vicepresidentes protagonizado por la senadora demócrata Kamala Harris y el vicepresidente Mike Pence estuvo repleto de enfrentamientos por el manejo de la pandemia de Covid-19 que en Estados Unidos ha provocado la vida de 210 mil ciudadanos.

Los intercambios de críticas por el tema más polémico de la noche no evitaron que sus participaciones fueran cordiales y condescendientes, todo lo contrario con el primer debate de presidentes que se desarrolló hace unos días.

Los enfrentamientos entre Harris y Pence durante el debate de vicepresidentes se originaron cuando la senadora demócrata señaló las cifras de muertes y contagios de Covid-19 durante la administración Trump, recordando que la nación es la más afectada en el mundo.

‘El pueblo estadounidense ha sido testigo del mayor fracaso del cualquier administración presidencial en la historia de nuestro país’, dijo la candidata demócrata sobre el manejo de la pandemia.

Esgrimió que luego de ocho meses de presentarse los primeros contagios en EEUU el equipo de trabajo de Trump no tiene un plan establecido para combatir el virus y evitar la muerte de más ciudadanos.

‘Esta administración ha perdido su derecho a la reelección con base a esto… Todavía no tiene un plan y Joe Biden sí’, indicó Harris en tono amenazante.

Por su parte, el vicepresidente Mike Pence enfatizó que Trump desde el primer día ha puesto la salud del pueblo estadounidense en primer lugar, señalando el cierre de los viajes desde China y otras medidas.

‘La decisión del presidente Trump nos dio un tiempo invaluable para enfrentar a la mayor movilización nacional desde la Segunda Guerra Mundial y creo que salvó a cientos de miles de personas, de vidas estadounidenses’, dijo el vicepresidente.

El debate de vicepresidente subió un poco de tono cuando Mike Pence acusó de plagio a Biden por el plan para combatir el coronavirus, que es muy parecido al del equipo de Trump. ‘Se parece mucho a lo que el presidente Trump, yo y nuestro grupo de trabajo hemos estado haciendo en cada paso del camino… Se parece un poco al plagio, que es algo de lo que Joe Biden sabe un poco’.

En respuesta, la senadora replicó en un tono más elevado que las declaraciones se contraponían al número de víctimas del coronavirus en EEUU, haciendo alusión que el plan es un fracaso.

‘Lo que sea que el vicepresidente diga que ha hecho la administración, claramente no ha funcionado cuando se ven más de 210.000 cadáveres en nuestro país, vidas estadounidenses que se han perdido, familias que están de duelo por la pérdida’, respondió Harris.

El debate de vicepresidentes estuvo marcado por el manejo de la pandemia, el tema que cobró mayor relevancia para ambos líderes políticos y razón por la cual se enfrentaron.

“El presidente Trump y yo confiamos en que el pueblo estadounidense tomará decisiones en mejor interés de su salud y Joe Biden y Kamala Harris hablan constantemente sobre mandatos”, dijo Pence sobre las críticas por la falta de políticas estatales para ordenar el uso de mascarilla.

Harris, no se quedó atrás e hizo referencia a que el verdadero respeto a la población no se deriva en no ordenar imposiciones, sino en decirles la verdad y Trump ha faltado a esto.

LA VACUNA

Al consultar sobre la vacuna contra el contagio, tema que generó aún mayores fricciones porque Harris dijo hace un mes que no confiaría en Trump si anunciaba una vacuna, reiteró que no confiará en un antídoto promovido por el gobernante.

“Si los profesionales de salud pública, si el Dr. Fauci, si los médicos nos dicen que la tomemos, seré el primera en línea para tomarlo. Absolutamente. Pero si Donald Trump nos dice que deberíamos aceptarlo, no lo aceptaré”, apuntó.

La respuesta de Pence fue atacante, al señalar a Harris de utilizar la vacuna para fines políticos y no pensar en el bienestar de los estadounidenses.

“El hecho de que continúe socavando la confianza del público en una vacuna, si la vacuna surge durante la administración Trump, creo que es inconcebible. Senador, solo le pido que deje de jugar a la política con la vida de las personas”, acotó Pence.

Otro de los temas en el debate de vicepresidentes que generó un poco de ataques fue el de la nominación de Amy Coney Barret a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).