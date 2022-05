Debanhi fue agredida sexualmente y asesinada a golpes, según segunda autopsia

Los resultados de una segunda autopsia realizada al cuerpo de la joven Debanhi Escobar, cuyo cuerpo fue encontrado en una cisterna de un motel de Nuevo León, reveló que fue agredida sexualmente y luego asesinada a golpes.

El hallazgo de un segundo informe forense, pagado por sus padres, confirmó lo que los expertos habían denunciado desde que se encontró el cadáver de la jovencita de 18 años.

Los resultados sustentan la decisión de su padre, Mario Escobar, quien se negó a creer la versión de la Fiscalía sobre un trágico accidente que habría llevado a la joven a caer en la cisterna y morir por los golpes.

La segunda autopsia mostró que Debanhi fue golpeada en repetidas ocasiones, provocándole el traumatismo que le ocasionó la muerte y luego fue trasladada a la cisterna.

Investigaciones del medio El País, quien fue cuestionado por publicar la necropsia particular, señalaron que la joven pudo haber sido violada al interior del motel Nueva Castilla donde se descubrieron sus restos mortales.

La Fiscalía informó hace unas semanas en conferencia de prensa que la joven cayó con vida a la cisterna, pero al no poder salir falleció por los golpes provocados por la estrepitosa caída.

Por su parte, los familiares de Debanhi han emprendido la búsqueda de la verdadera causa de su muerte, la cual podría develarse con los datos de la segunda autopsia.

Este viernes el papá de la jovencita se reunió con el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El jefe de Estado aseguró que no tendría problema en reunirse con el dolido progenitor si llegaba al lugar donde estaría ofreciendo detalles sobre su visita a Nuevo León.

El padre de Debanhi confió que la segunda autopsia no fue ordenada por la Fiscalía de Nuevo León, sino que es producto de la investigación independiente y que fue filtrada por el medio El País.

Escobar, expresó su inconformidad por la filtración de los datos en el medio de comunicación mexicano por parte de fiscales a quienes pidió investigar y ser cesados de sus cargos por entregar datos a medios de comunicación.

“Me siento muy ofendido, yo con todo el cuidado debido respeto el proceso debido de mi hija, Debanhi Susana, la cual me confirma y me sigue confirmando que la mataron, la cual me confirma que la fiscalía de Nuevo León está metida en esto”, señaló.

Sobre la segunda autopsia, confirmó que él la entregó a los fiscales para que apoyaran sus investigaciones.