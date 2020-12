Deb Haaland, la primer indígena estadounidense en ser nombrada secretaria del Interior

Deb Haaland, es la primera indígena estadounidense en ser nombrada como titular de la Secretaría del Interior, haciendo historia por su representación como pueblo indígena.

El equipo de transición de Joe Biden confirmó que la legisladora ocupara por primera vez el gabinete ministerial del país norteamericano. ‘Una funcionaria rompedora de barreras que ha pasado su carrera luchando por las familias, incluso en las naciones tribales, las comunidades rurales y comunidades de color’, describe el equipo de Biden a la dirigente demócrata.

Además, destaca que la Deb Haaland estará lista para defender el medio ambiente y luchar por un futuro de energía limpia, uno de los proyectos de la administración Biden para evitar deterioros ambientales.

Con el nombramiento se espera que las tensiones entre en gobierno federal con las tribus originarias de EEUU se terminen y se mejore una relación bastante deteriorada que deja la gestión de Donald Trump.

Trump, eliminó las protecciones de los sitios tribales sagrados en el monumento nacional Bears Ears de Utah y permitió la perforación de petróleo en los Refugios Nacionales de la Vida Silvestre del Ártico de Alaska.

Ded Haaland, dijo sentirse honrada y lista para servir desde la Secretaría del Interior. “Una voz como la mía nunca ha sido secretaria de gabinete o titular del Departamento del Interior”. La entidad tiene la responsabilidad de mantener relaciones con las 574 tribus indígenas y pueblos nativos del país reconocidos federalmente.

A voice like mine has never been a Cabinet secretary or at the head of the Department of Interior.

Growing up in my mother’s Pueblo household made me fierce. I’ll be fierce for all of us, our planet, and all of our protected land.

I am honored and ready to serve.

— Deb Haaland (@DebHaalandNM) December 18, 2020