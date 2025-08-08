Dean Cain, ex Superman, se suma a ICE y apoya la ofensiva migratoria de Trump

El actor Dean Cain, recordado por su papel como Superman en la serie de los años 90 “Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman”, anunció que se unirá a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Su decisión refleja su respaldo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

En una entrevista con Fox News, Cain explicó que, tras compartir un video de reclutamiento de ICE en redes sociales, fue contactado por funcionarios de la agencia y pronto será juramentado como agente. Cain, quien también es oficial de reserva y alguacil adjunto, expresó que su decisión responde al deseo de “hacer lo correcto” por el país.

“El sistema migratorio está roto. El Congreso debe actuar, pero mientras tanto, el presidente Trump cumple con lo que prometió y yo haré mi parte para apoyar ese esfuerzo”, afirmó el actor, conocido por su postura conservadora en Hollywood.

El anuncio se da en un contexto de incremento en los operativos de ICE. Datos analizados por CNN muestran que la agencia realiza más arrestos en estados que votaron por Trump, principalmente en cárceles. En contraste, en estados demócratas se reportan más detenciones en lugares públicos y centros de trabajo, lo que ha generado protestas y críticas, especialmente en ciudades como Los Ángeles. Muchos de los detenidos no cuentan con antecedentes penales.

Cain manifestó que su incorporación a ICE busca respaldar el cumplimiento de las leyes y fortalecer la seguridad nacional.