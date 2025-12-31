DEA alerta sobre los riesgos del consumo de Salvia divinorum

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) emitió una alerta informativa sobre la Salvia divinorum, una planta con efectos alucinógenos originaria de México, utilizada ancestralmente por comunidades indígenas de la Sierra Mazateca, en el estado de Oaxaca, con fines rituales y espirituales.

Según la agencia estadounidense, la hierba —perteneciente a la familia de la menta— ha sido empleada durante siglos por el pueblo mazateco en ceremonias de adivinación y sanación, donde es conocida tradicionalmente como “María Pastora”. Sin embargo, su potente efecto psicoactivo ha provocado que en las últimas décadas sea usada de forma recreativa fuera de su contexto ceremonial, especialmente en Estados Unidos, lo que ha generado preocupación entre las autoridades.

La DEA explicó que, aunque la planta es endémica de ciertas regiones de Oaxaca, puede cultivarse fácilmente en ambientes interiores o exteriores, sobre todo en climas húmedos y semitropicales. Esta característica ha facilitado su expansión y comercialización en otros países. El organismo advirtió que incluso en dosis pequeñas, la Salvia divinorum puede alterar de forma significativa el juicio y las funciones cognitivas.

Entre los efectos físicos asociados a su consumo se encuentran la pérdida de coordinación, mareos, dificultad para hablar y reacciones similares a las provocadas por otras drogas alucinógenas reguladas. De acuerdo con la DEA, estos efectos suelen presentarse con mayor rapidez e intensidad, lo que incrementa los riesgos para quienes la consumen.

En cuanto a su estatus legal, ni la Salvia divinorum ni su principal compuesto activo, la salvinorina A, cuentan con uso médico aprobado en Estados Unidos. Aunque no están clasificadas como sustancias controladas a nivel federal, varios estados han establecido restricciones o prohibiciones para su venta y consumo.