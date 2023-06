De superar el analfabetismo a obtener un título universitario: El increíble logro de una mujer a los 26 años

Chloe McRoberts, originaria de Ayr, pronto completará sus estudios en trabajo social en la Universidad de Glasgow Caledonian. A sus 26 años, Chloe ha enfrentado dificultades en la escuela, experimentando un comportamiento inestable y teniendo dificultades para acceder a apoyo educativo, lo que finalmente resultó en su salida sin obtener ninguna calificación.

Comenzó una nueva etapa en su vida al embarcarse en un proyecto respaldado por el consejo, y ahora tiene la esperanza de brindar apoyo a otros niños. Durante una entrevista en el programa Good Morning Scotland de BBC Radio Scotland, la Sra. McRoberts compartió: “Descubrí que era disléxica cuando cursaba aproximadamente el tercer año de la escuela primaria”.

“Sin embargo, mi situación se volvió aún más difícil cuando llegué al sexto grado y mi padre falleció. Siempre enfrenté dificultades en el aula, no solo con la lectura, la escritura y las matemáticas, sino que también mi comportamiento era inestable, y más tarde recibí un diagnóstico de TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad). A pesar de estar en la escuela secundaria, aún no podía acceder al apoyo educativo que tanto necesitaba.”

“No podía concentrarme ni trabajar en el aula, pero tenía un fuerte deseo de estar allí”, expresó.

“Sentía que las cosas tenían sentido en mi cabeza, pero cuando se trataba de plasmarlo en trabajo tangible, simplemente no lo conseguía”.

“La frustración se acumulaba dentro de mí”.

Incluso su madre renunció a su trabajo para apoyar a su hija, pero al final, la Sra. McRoberts abandonó la escuela sin obtener ningún título.

Finalmente, pudo encontrar el apoyo adecuado en el proyecto Learning Shop del Consejo de South Ayrshire.

“Fui llevada de vuelta a lo fundamental”, comentó.

“Aprendí nuevamente el alfabeto, repasé los sustantivos y adjetivos, e incluso trabajé en aspectos inesperados, como desarrollar fuerza muscular en mi brazo para poder escribir”.

A pesar de sentir que se había quedado rezagada en comparación con sus compañeros, estaba decidida a ponerse al día.

La Sra. McRoberts afirmó: “Sabía que tenía la determinación necesaria [para ir a la universidad], pero parecía tan distante”.

“Me llevó más de 10 años llegar hasta aquí. Estoy verdaderamente orgulloso de mí mismo”, afirmó.

Actualmente, trabaja en un equipo especializado en discapacidades, brindando apoyo a niños en varias escuelas.

“También he aprendido el lenguaje de señas británico y me he capacitado para eliminar esa barrera para las personas”, compartió.

“Mi objetivo es marcar una gran diferencia, ese es mi plan”.

Próximamente, se graduará con un título de primera clase a finales de esta semana y anticipa que el momento será “emocionante” y “surrealista”.

“Creo que mi padre también se sentirá increíblemente orgulloso de mí y creo que estará presente en espíritu”, añadió.

“Será un día increíble, simplemente increíble”.