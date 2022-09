De ridícula califican a novia que prohíbe llevar celulares a su boda

Una joven ha sido expuesta en las redes sociales luego de pedir a sus invitados no llevar celulares a su boda, lo que algunos invitados califican como ridículo.

Según un video de TikTok, la mujer ha sobrepasado las reglas y tanto los invitados como las personas que se han enterado de su comportamiento la han criticado fuertemente.

De acuerdo con la publicación, la novia demás de pedir no llevar celulares, exige se respete un código de vestimenta, no llevar niños y otros.

“La barra se abrirá a las 5:00 de la tarde para evitar distracciones al momento del discurso, las miradas deben estar completamente enfocados en los novios”, dijo la novio.

La joven aseguró que de no cumplir los lineamientos, como no llevar celulares y no estar atentos a los novios se suspenderá la ceremonia.

Sobre las fotografías detalló que contrató a un fotógrafo profesional al que le pagará 3,000 dólares para que capte los mejores momentos.

“Está prohibido hacer propuestas de matrimonio o revelaciones de embarazos en su boba, quien lo haga será sacado de la boda”, agrega la novia.

Las reglas, entre las que incluyen no publicar fotografías del evento hasta que la novia lo haga, han sido calificadas de ridículas.

Algunos consideran que la novia se está pasando de ridícula y piden a los invitados no ir al evento.