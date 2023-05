De emprendedores del café a pioneros de OnlyFans: La lucha de los atletas mexicanos ante la falta de respaldo

Ser un deportista de élite conlleva aspiraciones, pero alcanzarlas implica enfrentar sacrificios, obstáculos y desafíos que van más allá del ámbito deportivo. En México, los problemas burocráticos han limitado los recursos económicos disponibles para impulsar las carreras de estos atletas.

Durante el año 2022, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, liderada por Ana Guevara, implementó cambios en el sistema de becas, estableciendo un rango mínimo de mil 700 pesos mensuales y un máximo de 75 mil pesos, los cuales varían en función del desempeño individual de cada deportista.

La disminución, en ciertos casos, de hasta el 80 por ciento de las becas ha obligado a los atletas a invertir tiempo adicional no solo en su entrenamiento, sino también en buscar oportunidades para generar ingresos y destinarlos a su preparación.

Diego Balleza, un clavadista mexicano, ha decidido explorar el mundo de OnlyFans: “La principal motivación fue económica y en mi primer mes he tenido éxito, pero creo firmemente que el deporte de alto rendimiento debe ser considerado una profesión”.

Kevin Berlín, otro clavadista, ha emprendido su propio negocio de café con el objetivo de cubrir sus gastos diarios y poder participar en competencias que lo ayuden a clasificar para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Más de 50 atletas de alto rendimiento han encontrado en los programas de realities una oportunidad. Lino Muñoz, jugador de bádminton y exconcursante de Exatlón, expresó: “No participé para ganar el programa, lo hice pensando en lo que vendría después, como los patrocinadores que me ayudarían a financiar mi carrera“.

Ingresar al Ejército como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional también es una fuente de ingresos para los atletas. La cantidad que reciben de este organismo gubernamental varía según el rango; el primero es el de soldado, con un salario mensual entre 12 y 13 mil pesos.

“Ayuda a cubrir nuestras necesidades de vivir, competir y ganar”, afirmó Alejandra Orozco, medallista olímpica y también miembro del Ejército.

Estos son solo algunos ejemplos de deportistas mexicanos que han encontrado diferentes formas de asegurarse recursos económicos cuando las instituciones que teóricamente deberían apoyarlos han generado obstáculos en su camino.

“Sería ideal que pudiéramos centrarnos en nuestro entrenamiento en lugar de preocuparnos por cómo financiar nuestras competencias”, expresó Gaby Agúndez, clavadista.

Estas historias han llegado al debate público después de que la Selección Mexicana de Natación Artística tuvo que buscar fondos a través de empresarios como Arturo Elías Ayub, debido a que la Conade les negó financiamiento.

Además, la semana pasada, Ana Guevara, exvelocista y titular de la Conade, afirmó que las atletas y sus entrenadoras “tienen deudas”.

La semana pasada, Ana Guevara, titular de la Conade, generó una serie de declaraciones y polémica al afirmar: “Personalmente, me parece bien que vendan ropa interior, trajes de baño, productos de Avon o Tupperware. Sin embargo, tanto las atletas como sus entrenadoras tienen deudas. Les hemos otorgado 40 millones de pesos y no han justificado su uso. El equipo de nado artístico, en particular, tiene una deuda de dos millones de pesos correspondientes al periodo 2016-2018 que no han logrado comprobar”.

Estas palabras desataron una serie de reacciones tanto por parte de las atletas como de los empresarios involucrados.