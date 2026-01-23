De atleta olímpico a narco: capturan a Ryan Wedding tras cacería internacional

Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense en snowboard, fue arrestado el pasado viernes 23 de enero tras una extensa operación internacional liderada por autoridades estadounidenses. Wedding, de 44 años, es señalado por la Fiscalía de EEUU como uno de los principales responsables de una red internacional de narcotráfico y enfrenta cargos por asesinato y lavado de dinero relacionados con el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense.

El detenido, a quien el director del FBI, Kash Patel, llegó a comparar con Pablo Escobar por la magnitud de las operaciones que se le atribuyen, fue trasladado a Estados Unidos, donde permanecerá bajo custodia antes de comparecer ante un tribunal federal. Así lo confirmó la fiscal general Pam Bondi, quien aseguró que Wedding “enfrentará a la justicia”.

Durante una conferencia de prensa realizada en el aeropuerto internacional de Ontario, en el sur de California, funcionarios del FBI detallaron que Wedding era buscado desde hace varios años por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Según las autoridades, su transformación de deportista de élite a fugitivo internacional se produjo hace tiempo, cuando comenzó a liderar una organización dedicada al tráfico de cocaína desde Colombia hacia México, Canadá y Estados Unidos.

Como parte de las investigaciones, este mes fueron incautados en México bienes valorados en aproximadamente 40 millones de dólares, entre ellos 62 motocicletas de alta gama, obras de arte, dos medallas olímpicas y otros objetos que presuntamente pertenecían a Wedding.

El exsnowboarder figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, organismo que recientemente elevó a 15 millones de dólares la recompensa por información que condujera a su captura y condena. Su arresto pone fin a una de las búsquedas más mediáticas de los últimos años, marcada por el contraste entre su pasado deportivo y las graves acusaciones que hoy enfrenta.