DDC anuncia su estrategia para crear reservas de bitcóin y nombra como asesor estratégico al experto en criptoactivos Alex Yang

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--DDC Enterprise, Ltd. (NYSEAM: DDC), (“DayDayCook”, “DDC”, o la “Compañía”), empresa líder en alimentación de consumo multimarca asiática, ha anunciado hoy una iniciativa transformadora para adoptar el bitcóin como parte de sus reservas de tesorería. Al mismo tiempo, ha anunciado que incorpora a DDC como asesor estratégico a Alex Yang, el experto en Web3 y gestión de criptoactivos. Un grupo de inversores inyectará hasta 100 BTC a cambio de acciones ordinarias de clase A de DDC a un rango de 0,50 a 1,25 dólares por acción, lo que representa una prima del 100 % al 400 % respecto a los niveles de cotización recientes.

Una estrategia alineada con la confianza institucional

“Esta asociación es un testimonio de la convicción compartida en el futuro de DDC y el valor del bitcóin y, potencialmente, de otras criptomonedas como un activo estratégico”, declaró Norma Chu, presidenta y directora ejecutiva de DDC Enterprise. “Esta decisión estratégica de lanzar una reserva de bitcóin no solo diversifica nuestro estado financiero, sino que también asegura un acuerdo de capital a un precio de primas que refleja la creencia de nuestro socio en nuestro crecimiento a largo plazo. Este movimiento es el primero de muchos que haremos para integrar las innovaciones de Web3 en la comunidad de consumidores de DDC. Nuestro próximo paso es que las partes lleguen a acuerdos definitivos y, luego, completen la compra inicial de bitcóin en los próximos 30 días”.

Términos clave del acuerdo previsto

Inyección de 100 BTC: En el transcurso de aproximadamente 3 meses, un grupo de inversores aportará 100 BTC (valorados en aproximadamente 8 000 000 a 8 500 000 dólares según los precios actuales) a las reservas de tesorería de DDC.

En el transcurso de aproximadamente 3 meses, un grupo de inversores aportará 100 BTC (valorados en aproximadamente 8 000 000 a 8 500 000 dólares según los precios actuales) a las reservas de tesorería de DDC. Emisión de acciones: DDC emitirá acciones al grupo de inversores según un modelo de precios con primas escalonadas desde 0,50 dólares por acción hasta 1,25 dólares por acción cada 4 a 6 semanas a partir de una inyección de los primeros 25 BTC en el cierre inicial.

DDC emitirá acciones al grupo de inversores según un desde 0,50 dólares por acción hasta 1,25 dólares por acción cada 4 a 6 semanas a partir de una inyección de los primeros 25 BTC en el cierre inicial. Compromiso a largo plazo: Las acciones emitidas al grupo estarán sujetas a un bloqueo mínimo de 180 días y a hitos de rendimiento, lo que subraya el compromiso del socio con el éxito a largo plazo de DDC.

Razones estratégicas

Diversificación del estado financiero: 100 BTC añade exposición al alcista potencial a largo plazo del bitcóin.

100 BTC añade exposición al alcista potencial a largo plazo del bitcóin. Fijación de precios de las acciones: El modelo de emisión escalonada de acciones recompensa la trayectoria de crecimiento de DDC al tiempo que protege a los accionistas existentes de la dilución a niveles infravalorados.

El modelo de emisión escalonada de acciones recompensa la trayectoria de crecimiento de DDC al tiempo que protege a los accionistas existentes de la dilución a niveles infravalorados. Validación institucional: La participación de este nuevo grupo de inversores es una señal de confianza en el liderazgo de DDC y en su estrategia de vanguardia criptográfica.

Un experimentado del sector se une a DDC como asesor estratégico

Alex Yang es un veterano muy respetado en el ámbito de las criptomonedas y los activos digitales. Es el director ejecutivo de Volmart, un creador de mercado que realiza operaciones cruzadas entre TradFi y activos digitales en CME, Eurex, Bursa y TFEX. Antes de Volmart, el Sr. Yang fue director ejecutivo de Virtual Economy Tech Limited, un proveedor de servicios Blockchain para CMI y CGSE. El Sr. Yang es vicepresidente de la Asociación Financiera China de Hong Kong y director adjunto del Centro de Innovación de Ciencia de Datos de SUSTech. También es miembro de la Aspen Global Leadership Network.

ACERCA DE DAYDAYCOOK

DayDayCook tiene la misión de compartir con el mundo la alegría de la cultura culinaria asiática, ofreciendo un conjunto de productos accesibles y saludables listos para comer, listos para cocinar y listos para calentar que se adaptan al paladar global. DayDayCook ha pasado de ser una autoridad en contenidos culinarios a convertirse en una potencia multimarca, con una amplia gama de productos que defienden la autenticidad, la nutrición y la comodidad. La creciente cartera de productos de la empresa incluye DayDayCook, Nona Lim, Yai's Thai, Omsom, MengWei y Yujia Weng. Siga a la Compañía en LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa son declaraciones prospectivas, incluidas, por ejemplo, las que se refieren a la finalización de los acuerdos definitivos con el inversor de bitcóin y el cierre de las adquisiciones de bitcóin, el cumplimiento de la NYSE y la SEC, las previsiones de ingresos, márgenes, tesorería y crecimiento y expansión. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos y se basan en las expectativas y proyecciones actuales de la Compañía sobre acontecimientos futuros que la Compañía cree que pueden afectar a su situación financiera, resultados de operaciones, estrategia empresarial y necesidades financieras. Estas declaraciones prospectivas también se basan en suposiciones relativas a las estrategias empresariales presentes y futuras de la Compañía y al entorno en el que la Compañía operará en el futuro. Los inversores pueden detectar muchas de estas declaraciones (aunque no todas) por el uso de palabras, tales como “puede”, “será”, “espera”, “anticipa”, “apunta”, “estima”, “pretende”, “planea”, “cree”, “probablemente” u otras expresiones similares. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores, o cambios en sus expectativas, salvo en la medida en que lo exija la ley. Aunque la Compañía cree que las expectativas expresadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no puede asegurar que dichas expectativas resulten correctas. Por otra parte, la Compañía advierte a los inversores que los resultados reales pueden diferir de forma sustancial de los resultados previstos y anima a los inversores a revisar otros factores que pueden afectar a sus resultados futuros en la declaración de registro de la Compañía y otros documentos presentados ante la SEC.

