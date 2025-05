DDC anuncia crecimiento récord en 2024 e iniciativa de reserva estratégica de Bitcoin en una carta a los accionistas de su fundadora y directora general, Norma Chu

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--DDC Enterprise Ltd. (NYSEAM: DDC), publicó hoy los resultados del ejercicio completo de 2024, además de una carta a los accionistas de la fundadora, presidente y directora general, Norma Chu, en la que subraya los resultados financieros positivos de la empresa y da a conocer una estrategia pionera de acumulación de Bitcoin, preparada para redefinir la generación de valor a largo plazo.





Estimados accionistas:

2024 ha sido un año de crecimiento transformador, lleno de hitos estratégicos para DDC. Estoy encantada de informarles que no solamente cumplimos nuestras previsiones financieras, sino que también hemos superado las expectativas al ofrecer un rendimiento sólido en las métricas clave, al tiempo que sentamos las bases para un futuro todavía más emocionante. A medida que nos adentramos en 2025, nuestro impulso se acelera, gracias a una ejecución disciplinada y un capítulo nuevo y audaz en nuestra estrategia corporativa.

Datos financieros y operativos más destacados de 2024

Crecimiento de los ingresos: u$s 37,4 millones, un aumento interanual del 33 % , con motivo de la adquisición estratégica de diversas marcas estadounidenses y la resistencia sostenida de nuestras operaciones principales en China.

u$s 37,4 millones, un , con motivo de la adquisición estratégica de diversas marcas estadounidenses y la resistencia sostenida de nuestras operaciones principales en China. Ampliación del margen: El margen de beneficio bruto mejoró hasta alcanzar un 28,4 % , frente al 25,0 % en 2023, lo cual refleja una estricta optimización de la cadena de suministro y la disciplina de los costos.

El margen de beneficio bruto mejoró hasta alcanzar un , frente al 25,0 % en 2023, lo cual refleja una estricta optimización de la cadena de suministro y la disciplina de los costos. Rumbo a la rentabilidad: El EBITDA ajustado con pérdidas se redujo a u$s 3,5 millones (o u$s 2 millones, sin gastos no recurrentes) y nuestro negocio en China generó un EBITDA positivo para todo el año.

El EBITDA ajustado con pérdidas se redujo a (o u$s 2 millones, sin gastos no recurrentes) y nuestro negocio en China generó un para todo el año. Balance consolidado: Los fondos propios aumentaron un 33 %, hasta u$s 11,3 millones, gracias a la conversión de deuda y a la emisión de acciones. El efectivo, los equivalentes de efectivo y las inversiones a corto plazo se estiman en u$s 23,6 millones al 31 de marzo de 2025.

El rigor metodológico de nuestro equipo en cuanto a eficiencia operativa y reinversión estratégica logró posicionar a DDC como una organización más ágil y liviana, preparada para capitalizar las oportunidades emergentes.

2025, un año de aceleración estratégica

Gracias a los cimientos de 2024, estamos bien posicionados para lograr un EBITDA ajustado positivo en 2025, de la mano de dos iniciativas transformadoras:

Emprendimiento conjunto en China: Se estima que nuestro flamante emprendimiento conjunto aportará u$s 3 millones de beneficio neto anual por año, durante los próximos cinco años Estrategia de reserva de Bitcoin: Nos hemos embarcado en una iniciativa pionera para posicionar a DDC a la vanguardia de la innovación en activos digitales, con una ejecución centrada en la acumulación de Bitcoin.

La oportunidad de Bitcoin: Una visión de futuro

Me llena de entusiasmo poder anunciar la estrategia de acumulación de Bitcoin de DDC, una piedra angular de nuestro plan de generación de valor a largo plazo. Las propiedades únicas de Bitcoin como reserva de valor y cobertura contra la incertidumbre macroeconómica coinciden perfectamente con nuestra visión de diversificar las reservas y mejorar la rentabilidad de los accionistas.

Nuestro compromiso:

Ejecución inmediata de una adquisición de 100 BTC , con el objetivo de acumular 500 BTC en seis meses y 5000 BTC en 36 meses .

, con el objetivo de acumular y . Esta estrategia será supervisada por un equipo de gestión de tesorería especializado y un consejo asesor sobre criptomonedas recién ampliado, para garantizar una acumulación disciplinada y consciente del riesgo.

Esta iniciativa subraya nuestra confianza en el potencial transformador de la tecnología blockchain y nuestro compromiso con las estrategias financieras corporativas pioneras.

Perspectivas para el futuro

Como fundadora y directora general, soy más optimista que nunca respecto de la trayectoria de DDC. Nuestros resultados de 2024 demuestran que tenemos la capacidad para escalar con eficiencia, mientras que nuestras iniciativas de 2025, en particular nuestra estrategia Bitcoin, reflejan una metodología que tiene visión de futuro para generar valor. No sólo nos estamos adaptando al futuro, sino que le damos forma.

Para terminar, quiero agradecerles a nuestros accionistas por su confianza inquebrantable. Juntos, estamos construyendo una empresa definida por la innovación, la capacidad de adaptación y la ambición audaz.

Atentamente,



Norma Chu



Fundadora, presidente y directora general



DDC Enterprise Limited

Declaraciones prospectivas

Determinadas afirmaciones de este comunicado de prensa constituyen declaraciones prospectivas, entre ellas, por ejemplo, las que se refieren a nuestra estrategia de Bitcoin, el rendimiento de los emprendimientos conjuntos, el cumplimiento de las normas de la Bolsa de Nueva York y la SEC, los ingresos estimados, los márgenes, el crecimiento y la expansión. Dichas declaraciones implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos y se fundan en las expectativas y previsiones actuales de la empresa sobre acontecimientos futuros que la empresa considera que pueden afectar a su situación financiera, resultados de explotación, estrategia empresarial y necesidades financieras. Asimismo, se fundan en suposiciones relativas a las estrategias empresariales presentes y futuras de la empresa y al entorno en el que la empresa operará en el futuro. Los inversores pueden identificar muchas de estas declaraciones (aunque no todas) por el uso de palabras como "puede", "será", "espera", "anticipa", "pretende", "estima", "tiene previsto", "planea", "cree", "probablemente" u otras expresiones similares. La empresa no asume obligación alguna de actualizar ni de revisar públicamente ninguna declaración de futuro para reflejar acontecimientos o circunstancias que se produzcan posteriormente, o cambios en sus expectativas, salvo en la medida en que lo exija la ley. Si bien la empresa cree que las expectativas expresadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no está en condiciones de asegurar que dichas expectativas resulten ser correctas y advierte a los inversores que los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los resultados previstos, por ende, recomienda a los inversores que estudien otros factores que pueden afectar a sus resultados futuros en la declaración de registro de la empresa y demás documentos presentados ante la SEC de Estados Unidos.

