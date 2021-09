David Meredith, CEO de Everbridge, gana el premio Globee® CEO World 2021 como mejor visionario

El premio es la guinda del pastel de un año récord para Everbridge y su plataforma de gestión de eventos críticos (CEM), líder en el mercado y que ofrece más de cinco mil millones de interacciones al año para ayudar a gobiernos, empresas y entidades sanitarias a mantener la seguridad de las personas y el funcionamiento de las organizaciones (Keep People Safe and Organizations Running™)

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), líder mundial en gestión de eventos críticos (CEM), ha anunciado hoy que su CEO, David Meredith, ha recibido un distinguido premio Globee®en la categoría de visionario como parte de la 9. ª edición de los premios anuales 2021 CEO World Awards. El premio destaca el liderazgo de Meredith y su compromiso con la innovación, el rendimiento organizativo y la responsabilidad social corporativa.





Como líder visionario en la industria de la gestión de eventos críticos, Everbridge ha anunciado recientemente el primer programa Critical Event Management (CEM) Certification™ para evaluar la resiliencia empresarial de una organización. Desarrollado a partir de 20 años de compromisos de servicios profesionales a través de decenas de miles de proyectos en más de 150 países y facilitando decenas de miles de millones de interacciones críticas, el CEM Standards Framework™patentado de Everbridge y el proceso de certificación relacionado ofrecen a las organizaciones una metodología de extremo a extremo para evaluar y comparar la preparación de la resiliencia empresarial.

Durante el año pasado, Everbridge también reunió a los principales líderes gubernamentales, ejecutivos de alto nivel y expertos en salud y seguridad para dar forma a un diálogo centrado en el camino hacia la recuperación tras la pandemia. Mientras el mundo aborda estrategias para reabrir eficazmente las economías y volver al trabajo, Everbridge creó una serie de simposios que ofrecen a los líderes mundiales un valioso foro para intercambiar las mejores prácticas sobre cómo proteger a las personas y los activos empresariales; recuperar y aumentar los flujos de ingresos; aumentar la resiliencia de las empresas; y mitigar las posibles amenazas como los cortes de TI, los ciberataques, los desastres naturales y muchos otros eventos críticos.

La Global Executive Leadership Summit de Everbridge contó con la participación de 40.000 altos ejecutivos, funcionarios gubernamentales y sanitarios de 150 países. Entre los líderes más destacados entrevistados por David Meredith se encuentran los presidentes Bill Clinton y George W. Bush, el doctor Anthony Fauci, el general estadounidense Colin L. Powell (retirado), la secretaria de Estado Madeleine Albright, el cofundador de Apollo Global Management y copropietario de los Philadelphia 76ers, Josh Harris, y William Shatner.

“Los CEO World Awards celebran los logros de los líderes, los ejecutivos y sus equipos de gestión que están detrás de las iniciativas y los hitos más destacados del año”, según explican los organizadores de The Globee Award. “Este programa anual de premios reconoce a los individuos y equipos que marcan la excelencia en la industria”, añaden.

David Meredith ha sido recientemente clasificado entre los 50 primeros en la categoría de empresas más grandes por Comparably como mejor CEO(2020) y mejor CEO por la diversidad(2021), obteniendo una calificación de CEO de A+, evaluada entre más de 60.000 empresas. Numerosos medios de comunicación y organizaciones del sector han invitado, alabado y mencionado a Meredith, desde el programa Mad Money with Jim Cramer de la CNBC, Squawk Alley de la CNBC, Sky News Live del Reino Unido, Nasdaq Trade Talk y Morning Edition de NPR, entre otros.

El premio Globee® culmina un período más amplio de reconocimiento para Everbridge, que incluye la obtención del premio 2021 Service to the CitizenTM: Champions of Change en la categoría de industria por el despliegue de sus soluciones de software Return to Work y de distribución de vacunas en Estados Unidos durante el año anterior. Everbridge también ha recibido recientemente el premio Comparably a la mejor cultura global de empresa de 2021 y se ha clasificado como la tercera empresa de informática en nube pública mejor valorada para trabajar durante COVID-19 utilizando datos de Glassdoor. Otros reconocimientos para Everbridge incluyen el premio a la mejor experiencia de cliente del The Help Desk Institute (HDI), el premio al liderazgo tecnológico en gestión de eventos críticos (CEM) de Frost & Sullivan y la certificación como Great Place to Work® por segundo año consecutivo por la Global Authority on Workplace Culture.

Acerca de Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) es una compañía de software internacional que provee aplicaciones de software corporativos para automatizar y agilizar la respuesta operativa de las organizaciones ante eventos críticos con el fin de mantener a las personas a salvo y a las organizaciones en funcionamiento (Keep People Safe and Organizations Running™).

