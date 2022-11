Dave Chappelle causa controversia debido a su monólogo antisemita en “SNL’

El comediante estadounidense, Dave Chappelle una vez más está en el foco de la controversia luego de ser criticado por sus comentarios en contra de la comunidad judía, durante su monólogo en el programa “Saturday Night Live”.

De acuerdo con el director ejecutivo de la Liga Antidifamación, Jonathan Greenblatt, “No deberíamos esperar que Dave Chappelle sirva como brújula moral de la sociedad, pero es perturbador ver que SNL no solo normaliza, sino que populariza el antisemitismo”, dijo Greenblatt.

We shouldn't expect @DaveChappelle to serve as society's moral compass, but disturbing to see @nbcsnl not just normalize but popularize #antisemitism. Why are Jewish sensitivities denied or diminished at almost every turn? Why does our trauma trigger applause?

— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) November 13, 2022