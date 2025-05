dataplor lanza un producto de movilidad internacional que amplía la información sobre el tráfico peatonal a los principales mercados del mundo

Con motivo del lanzamiento del producto, dataplor ha publicado un nuevo informe que revela las pautas de consumo en las principales atracciones turísticas y destaca la cada vez mayor demanda de información fiable sobre ubicación más allá de Norteamérica.





MANHATTAN BEACH, California--(BUSINESS WIRE)--dataplor, proveedor líder de inteligencia de ubicación internacional, ha anunciado el lanzamiento de su producto de movilidad internacional, que proporciona datos de alta calidad sobre el tráfico peatonal a los mercados internacionales, respetando la privacidad. Diseñado para satisfacer la cada vez mayor demanda de las empresas multinacionales, el producto ofrece información actualizada mensualmente sobre los patrones de movimiento de los consumidores en ciudades, regiones y puntos de interés (POI), especialmente de los mercados hasta ahora poco cartografiados. Es una de las únicas soluciones internacionales concebidas para ofrecer esta cantidad de datos sobre movilidad que, al mismo tiempo, cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y protege la privacidad del usuario final.

Para mostrar la potencia de su nueva base de datos internacional, dataplor publica el informe Global Foot Traffic Trends: What the World's Most Visited Places Reveal About Tourism’s Return , que analiza el tráfico peatonal en las atracciones turísticas más visitadas del mundo. El informe destaca cómo los datos de movilidad revelan datos significativos sobre las pautas de los viajes internacionales y el comportamiento de los consumidores de la región, desde Disneylandia de Tokio hasta la Gran Pirámide de Giza.

«Las empresas internacionales necesitan el mismo nivel de inteligencia de ubicación en el extranjero que ya esperan en los Estados Unidos», dijo Geoff Michener, director general de dataplor. «Con nuestro producto de movilidad internacional, las empresas ahora pueden acceder a datos de tráfico peatonal completos y conformes con el GDPR de los mercados desarrollados y emergentes, lo que les ayuda a tomar decisiones más inteligentes sobre dónde invertir, expandirse y atender a los clientes».

Nuevas aplicaciones en todas las regiones e industrias

Con acceso a datos fiables sobre movilidad en todos los mercados internacionales, la oferta internacional de dataplor permite a las organizaciones:

Descubrir nuevas oportunidades de ingresos mediante la identificación de canales de venta sin explotar, la evaluación comparativa del tráfico peatonal de la competencia y la previsión de la demanda para orientar la expansión internacional y las decisiones de inversión.

mediante la identificación de canales de venta sin explotar, la evaluación comparativa del tráfico peatonal de la competencia y la previsión de la demanda para orientar la expansión internacional y las decisiones de inversión. Mejorar las estrategias de turismo y hostelería al comprender cómo se mueven los visitantes internacionales por las principales ciudades, lugares emblemáticos y destinos culturales.

al comprender cómo se mueven los visitantes internacionales por las principales ciudades, lugares emblemáticos y destinos culturales. Apoyar el desarrollo de ciudades e infraestructuras inteligentes mediante datos de movilidad del mundo real que permitan a los gobiernos y planificadores urbanos optimizar los sistemas de tránsito, la circulación de peatones y el diseño de las ciudades.

Al igual que con su oferta en Norteamérica, dataplor garantiza que los datos de movilidad internacional se recopilan a través de señales anónimas asignadas a su base de datos de POI patentada. El resultado es un conjunto de datos centrado en la precisión, conforme al GDPR y obtenido de forma ética, que respeta la privacidad del usuario al tiempo que satisface las necesidades de las empresas internacionales modernas.

Para obtener más información sobre el informe y el producto de movilidad internacional, consulte el último blog de dataplor o visite www.dataplor.com.

Acerca de dataplor

dataplor es un proveedor líder de datos de puntos de interés (POI) y movilidad que ayuda a las empresas internacionales a crecer en el extranjero al cartografiar mercados de difícil acceso con un enfoque que da prioridad a la privacidad. Dado que la mayoría de los datos de ubicación internacional suelen ser imprecisos y quedan obsoletos con rapidez, dataplor va varios pasos más allá de lo habitual en el sector y ayuda a las mayores empresas del mundo de los sectores de la tecnología, la cartografía, las búsquedas, la logística de terceros, los bienes de consumo envasados (CPG), las telecomunicaciones, las inversiones, el sector inmobiliario y las finanzas a comprender la inteligencia de ubicación sobre cualquier ubicación comercial o física en tiempo real y fomentar así su expansión en el extranjero.

