dataplor anuncia una financiación de Serie A liderada por Spark Capital para ampliar la inteligencia de datos de localización global

Con más de 300 millones de lugares en su base de datos de más de 200 países y territorios, dataplor está a punto de ampliar aún más su posición como líder en el suministro de datos de localización internacional a las principales empresas del mundo

MANHATTAN BEACH, California–(BUSINESS WIRE)–dataplor, el proveedor líder de inteligencia de localización global, anunció hoy una ronda de financiación de Serie A de 10,6 millones de dólares liderada por Spark Capital. Esta ronda, que contó con la participación de Quest Venture Partners, Acronym Venture Capital, Circadian Ventures, Two Lanterns Venture Partners y APA Venture Partners, acelerará aún más la expansión en curso de dataplor, construyendo la base de datos de Puntos de Interés (Points of Interest – POI) global más precisa, completa y actualizada en forma dinámica del mercado.





Actualmente, dataplor ofrece cobertura de datos en más de 200 países y territorios, con más de 300 millones de ubicaciones y más de 15.000 marcas. Empresas de sectores de tecnología, cartografía, búsqueda, logística de terceros, bienes de consumo envasados (CPG), telecomunicaciones, inversiones, bienes raíces y finanzas confían en la cobertura global y precisa de dataplor para impulsar decisiones e inversiones estratégicas. Con esta última financiación, dataplor está en condiciones de ampliar su cobertura mundial y seguir reforzando su equipo.

“En dataplor, nuestra misión siempre ha sido liberar el verdadero potencial de los datos POI, haciéndolos accesibles y procesables a escala mundial,” expresó Geoff Michener, director ejecutivo y fundador de dataplor. “Esta financiación valida nuestra visión y nuestro producto líder en el mercado y nos permite acelerar nuestros esfuerzos, impulsando el crecimiento mientras estamos alineados con nuestros valores fundamentales de precisión, calidad y privacidad”.

El enfoque de propiedad de dataplor fusiona tecnologías que incluyen inteligencia artificial, aprendizaje automático, LLM y una plataforma tecnológica construida específicamente con un equipo global de validadores humanos expertos. Esta combinación permite a la empresa recopilar datos de localización precisos, sin duplicación y verificados, al tiempo que proporciona un marco para la actualización periódica de la información para mantenerse al día.

“dataplor resuelve una brecha crítica para las empresas que buscan escalar en los mercados internacionales: datos precisos y procesables que desbloquean oportunidades de negocio”, dijo Alex Finkelstein, socio general de Spark Capital. “Vemos una oportunidad de mercado potencial masiva por delante para dataplor, pero también nos ha impresionado su tracción, ganando docenas de clientes de Fortune 500 y aumentando los ingresos en un promedio de 2,5x año tras año desde 2020. Confiamos firmemente en el brillante futuro de esta empresa.”

Finkelstein será parte del consejo directivo de dataplor, que está integrado por John Frankel, socio fundador de ffVC.

Además de recibir una cobertura de datos POI precisa, actualizada y global, los clientes de dataplor también se benefician del compromiso de la empresa con la privacidad. Toda la información contenida en las bases de datos de dataplor se recopila a través del contacto directo con una empresa o a través de datos disponibles públicamente; no se utiliza información personal identificable (PII). Este enfoque no sólo está en consonancia con los compromisos éticos de la empresa, sino que también garantiza que los clientes de dataplor no tendrán que hacer frente a ninguna repercusión normativa o legal.

Acerca de dataplor

dataplor es una empresa líder en datos geoespaciales que ayuda a las empresas globales a crecer en el extranjero realizando un mapeo de mercados de difícil acceso, con un enfoque en la privacidad. Dado que la mayoría de los datos de localización internacional son inexactos y se desactualizan con rapidez, dataplor está varios pasos adelante del estándar del sector para ayudar a las principales empresas del mundo en tecnología, cartografía, búsqueda, logística de terceros, bienes de consumo envasados (CPG), telecomunicaciones, inversión, bienes raíces y finanzas a comprender la inteligencia sobre cualquier ubicación comercial o física en el mundo, en tiempo real, a fin de impulsar la expansión en el extranjero.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

media@dataplor.com