Dar regalos a tus amigos podría ser la clave para vivir más y mejor, según nuevos estudios

Un estudio publicado en Psychological Science ha encontrado que fortalecer los vínculos con amistades cercanas no solo mejora el bienestar emocional, sino que también puede contribuir a una vida más larga. La investigación, realizada por la Universidad de California en Riverside, señala que los actos de generosidad dirigidos a los mejores amigos activan áreas cerebrales asociadas a la recompensa y reducen el estrés hasta en un 25%.

Esta disminución del estrés se relaciona con efectos físicos positivos, como menor inflamación, un corazón más saludable y un aumento notable en la felicidad general. Según las proyecciones del equipo científico, estos beneficios podrían añadir entre dos y cinco años a la expectativa de vida.

La doctora Sonja Lyubomirsky explicó que incluso gestos simples —como un detalle inesperado o dedicar tiempo de calidad— generan impactos duraderos en la salud emocional y física.

Otros estudios sobre el llamado “gasto prosocial” respaldan estos hallazgos. Investigaciones recientes muestran que las personas que destinan parte de sus ingresos para agradar a seres queridos o amigos cercanos suelen experimentar niveles más altos de felicidad y menos estrés. Además, este tipo de generosidad se ha vinculado con presión arterial más baja y un menor riesgo de muerte prematura, beneficios comparables a los de mantener una dieta equilibrada o realizar ejercicio regularmente.

Los expertos coinciden en que dar a los demás fortalece las relaciones, mejora el estado de ánimo y contribuye al bienestar a largo plazo. Aunque ahorrar continúa siendo importante, dedicar un poco de dinero o tiempo para sorprender a un amigo podría ser más beneficioso para la salud de lo que parece.

La investigación sigue en desarrollo y se esperan nuevos datos que profundicen en la relación entre amistad, generosidad y longevidad.