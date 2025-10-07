Daños millonarios dejan fuertes lluvias en la zona norte de Honduras 

Durante las últimas horas, las fuertes lluvias en Villanueva Cortés han provocado alarmantes inundaciones y significativos daños materiales en varias comunidades del norte de Honduras.

La intensidad de las precipitaciones obligó a decenas de familias a evacuar sus viviendas ante el desbordamiento de los ríos y quebradas que atraviesan la zona.

Las autoridades locales y cuerpos de socorro informaron que barrios como La Fragua y Cabañas han sido los más afectados por el rápido ascenso de las aguas, que dañaron viviendas, cultivos y el sistema vial. Imágenes compartidas en redes sociales muestran calles convertidas en ríos y residentes intentando salvar pertenencias.



Impacto de las lluvias y la respuesta de las autoridades

Frente a la emergencia, la municipalidad de Villanueva activó comités locales de emergencia y se coordina el traslado de las familias afectadas hacia albergues temporales.

Instituciones como el Comité Permanente de Contingencias (COPECO) recomiendan mantener la alerta ante el pronóstico de más lluvias en los próximos días.

En los últimos años, este tipo de eventos climáticos extremos han sido cada vez más frecuentes en Honduras, debido al cambio climático.

Según medios locales, se espera que el monitoreo continúe mientras persistan las lluvias.