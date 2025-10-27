Dani Alves se convierte en predicador evangélico tras su paso por prisión

El exfutbolista brasileño Dani Alves, conocido por su exitosa carrera en clubes como el FC Barcelona y la selección de Brasil, ha sorprendido al público con un profundo cambio en su vida personal y espiritual. Tras haber sido absuelto de una acusación de agresión sexual que lo mantuvo más de un año en prisión, Alves ha encontrado un nuevo propósito en la fe cristiana evangélica, llegando incluso a convertirse en predicador.

Durante el fin de semana, Alves apareció ante los fieles de la Iglesia Elim Girona, en España, donde ofreció un emotivo testimonio sobre su encuentro con Dios. En las imágenes difundidas en redes sociales se le ve micrófono en mano, compartiendo su experiencia y afirmando que ahora “tiene un pacto con Dios”.

“Hay que tomar en serio las cosas de Dios. Hay que tener fe, hermanos míos, hay que tener fe. Yo soy una prueba de eso, porque aquello que Dios promete es lo que Dios cumple”, expresó el exjugador frente a la congregación.

Alves relató que su transformación espiritual comenzó durante su estancia en prisión, donde, según sus palabras, “hizo un pacto con Dios”. “Yo dije: Señor, hago un pacto contigo, porque dice tu palabra que tú eres Señor de pacto, el Señor que renueva pactos. Yo te voy a servir, pero tú cuida de mi casa, toca los corazones y no permitas que esas personas me abandonen”, contó visiblemente emocionado.

El exdefensor también reflexionó sobre el amor y el perdón, asegurando que su experiencia lo llevó a comprender el mensaje de Cristo: “El amor es amar cuando uno no merece. Eso fue lo que Cristo hizo por mí y por ustedes: amar cuando no merecemos. El Señor murió para que fueran salvados. Y ese fue el amor que yo sentí ahí dentro”.

Con este giro espiritual, Dani Alves inicia una nueva etapa en su vida, marcada por la fe, el testimonio y la intención de compartir su mensaje de transformación personal con otros.