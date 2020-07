Dan O´Toole encuentra a su hija por petición en Instagram

Dan O´Toole vivió una pesadilla tras anunciar que su hija de un mes, Oakland, había desaparecido la noche del jueves. Luego de unas horas de terror, anunció que su bebe de un mes había encontraba a salvo y se encontraba en casa.

“Mi bebé Oakland ha sido encontrado y se dice que está a salvo”, escribió en Twitter. “La policía me informó a las 12:07 am. Todavía no he visto Oakland ni la he abrazado. Para aquellos que han decidido atacarme por temer por la seguridad de mis hijas, no sé qué decir”

El comentarista que adorno las pantallas de Fox Sports, y actualmente presenta en TSN, publico la denuncia en sus redes sociales, de manera desesperada para poder encontrar a su pequeña.

“Mi bebé Oakland. Rezo para que quienquiera que te tenga, te abrace. Que quien te haya alejado de mí, te está protegiendo “, escribió en Instagram. “Sin embargo, eso te tiene, te permite volver a mis brazos. Te amo Oakland No puedo esperar a un dia para un día abrazarte de nuevo. Mi corazón está roto. Estoy roto” Publicó el Dan O´Toole.

También agregó que “Para ser claros, Oakland está vivo, creemos. Pero no lo sabemos. Tengo un hijo de un mes y no sé dónde está”.

Las críticas y comentarios no pudieron faltar, y fuertesl señalamientos hacia la ex pareja surgieron en las redes sociales, a los que el comentarista de TSN contestó ” mi ex esposa increíble Corrie no tiene nada que ver con esto. Por favor, déjala en paz. Los comentarios sobre la publicación inicial de Instagram se desactivaron más tarde.

A pesar de la mala experiencia, horas más tardes anunció que su hija Oakland se encontraba de regreso en casa y segura. Dan O´Toole con una familia de 3 pequeñas, escribió en su cuenta después de recuperar su hija más pequeña, Oakland.

“Para aquellos que decidieron golpearme durante esta prueba, díganme esto: ¿alguna vez han mirado a los ojos de sus hijos y no han podido decirles dónde está su hermana o cuándo la volverán a ver?” el escribio. “Todavía estamos rotos. Puede que nunca seamos reparados de nuevo.