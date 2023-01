“Damsel”, la nueva película de Netflix que habla de la realiza

La nueva película de Netflix “Damsel” ha generado expectativa; y es que la producción se enfoca en una familia real que tiene una deuda de sangre.

El film protagonizado por la actriz Millie Bobby Brown ya fue adelantado por la plataforma de streaming, destacando que el personaje es heroico y audaz.

En la sinopsis de “Damsel” señala que interpretará a un joven obediente que acepta casarse con un apuesto príncipe.

La trama de la película se enfoca en que descubre que la familia real la ha reclutado como sacrificio para pagar una antigua deuda.

“Es arrojada a una cueva con un dragón que escupe fuego, confiando únicamente en su ingenio y voluntad de sobrevivir”, agrega la sinopsis.

En el pequeño adelanto de “Damsel” se puede ver que será lanzada en octubre del 2023; lo que la hace una de las películas más esperadas.

millie bobby brown as princess elodie in 'damsel' for netflix pic.twitter.com/GCXWcg6M6l

— َ (@milliesbiebs) January 18, 2023