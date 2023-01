Damir Hamlin es trasladado a un hospital de Buffalo tras recuperación

El jugador Damir Hamlin fue trasladado a un hospital de Buffalo tras recuperarse, y pasar de un estado crítico a regular o bueno.

La decisión de los médicos se da a pocas semanas que el jugador de fútbol americano sufriera un paro cardíaco mientras jugaba contra los Cincinnati Bengals.

“Los doctores esperan que Damir Hamlin esté lo suficientemente sano como para ser dado de alta de un hospital de Buffalo dentro de 24 a 48 horas”, se informó.

Aunque no se han brindado mayores detalles, los galenos están terminando las pruebas y están identificando las posibles causas del paro cardíaco que sufrió el 2 de enero.

“Está pasando por una serie de pruebas y evaluaciones hoy”, indicaron los expertos sobre el estado de salud del jugador.

Al respecto, se especificó que estará bajo observación para tratar cualquier patología que se pueda encontrar, así como un plan para su recuperación, alta y rehabilitación.

Damil Hamil, actualizó a sus fanáticos el martes por su cuenta de Twitter.

Todavía haciendo y pasando un montón de pruebas. ¡Un agradecimiento especial a Buffalo General, no ha sido más que amor desde su llegada! ¡Mantenme en todas sus oraciones, por favor!”, escribió el jugador.

Not home quite just yet🏡🫶🏾. Still doing & passing a bunch of test. Special thank-you to Buffalo General it’s been nothing but love since arrival! Keep me in y’all prayers please! #3strong

— 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧 (@HamlinIsland) January 10, 2023