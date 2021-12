Dale la bienvenida a 2022 en el mundo virtual de Times Square

— VNYE regresa con una experiencia inmersiva de víspera de Año Nuevo —

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–La fiesta más grande de víspera de Año Nuevo regresa al metaverso este año con el relanzamiento de VNYE, una experiencia virtual inmersiva que se desarrolla en el epicentro de la víspera de Año Nuevo: Times Square. A través de la app y el sitio web de VNYE, personas de todo el mundo podrán explorar el mundo virtual de Times Square, participar en juegos y transmitir en vivo las celebraciones de víspera de Año Nuevo en Times Square y en todo el mundo.





Jamestown, el propietario de One Times Square, lugar donde se lleva a cabo el evento New Year’s Eve Ball Drop Celebration, lanzó VNYE el año pasado como una nueva forma de celebrar la víspera de Año Nuevo en medio de la pandemia y la cancelación de las celebraciones presenciales. En total, VNYE llegó a más de 3,7 millones de personas en todo el mundo en 2021.

“ Creamos VNYE para amplificar la experiencia de víspera de Año Nuevo y mantener al mundo conectado con Times Square cuando el acceso físico estaba limitado”, explicó Michael Phillips, presidente de Jamestown. “ En su segunda iteración, VNYE complementará el regreso de las celebraciones presenciales y será un destino por derecho propio: un mundo virtual inmersivo donde personas de todo el mundo podrán reunirse para celebrar el Año Nuevo”.

“ La víspera de Año Nuevo en Times Square es una celebración global que conecta al mundo en el marco de una despedida colectiva del año que pasó y con una mirada esperanzada del año que se avecina”, agrega Tom Harris, presidente de Times Square Alliance. “ Jamestown ha profundizado estas conexiones con su innovadora tecnología VNYE, para que personas de todo el mundo puedan interactuar con Times Square y esta icónica celebración en formas que jamás imaginamos”.

En el metaverso de VNYE, los usuarios pueden crear avatares personalizados, explorar las Times Square Plazas, recoger confeti para ganar puntos adicionales que les permitirán personalizar sus avatares y visitar la plataforma de observación en One Times Square para ver el mundo virtual de Times Square desde arriba.

Dentro de One Times Square, los usuarios pueden descubrir tres juegos exclusivos e inmersivos: Dance World, donde los usuarios demuestran sus habilidades en la pista de baile; Nature World, donde pueden apreciar distintos escenarios naturales y participar en una búsqueda del tesoro para recoger piezas del icónico evento New Year’s Eve Ball; y Zero G, donde pueden viajar por todo el mundo a través de una experiencia similar a la de un tobogán, visitando distintos sitios icónicos del planeta y ganando potenciadores y puntos por el camino.

A partir del 31 de diciembre de 2021, los usuarios podrán elegir entre 11 cámaras en vivo desde Times Square y siete cámaras en vivo EarthCam para participar en las celebraciones de víspera de Año Nuevo desde distintos lugares del mundo como Río de Janeiro (Brasil) y Budapest (Hungría).

Cuando llegue la medianoche de la víspera de Año Nuevo, los usuarios podrán recibir el nuevo año en el metaverso de Times Square con el evento virtual Ball Drop Celebration y un espectáculo de fuegos artificiales.

La app VNYE estará disponible para descargar en tiendas de aplicaciones a partir del 18 de diciembre de 2021, y las transmisiones en vivo comenzarán el 31 de diciembre. Para más información, visite VNYE.com y síganos en @onetimessquarenyc.

Acerca de Jamestown

Jamestown es una firma de inversiones y administración de inmuebles orientada al diseño con una trayectoria de 38 años y la misión de crear lugares que inspiren. Desde su fundación en 1983, Jamestown ha ejecutado transacciones por más de 35 mil millones de dólares. Al 30 de diciembre de 2021, Jamestown administra bienes por 13,1 mil millones de dólares, en una cartera que abarca mercados clave en los Estados Unidos, América Latina y Europa. Jamestown emplea a más de 400 personas en todo el mundo, con sedes centrales en Atlanta y Colonia (Alemania), y oficinas en Ámsterdam, Bogotá, Boston, Londres, Los Ángeles, Madrid, Milán, Nueva York, San Francisco y Washington, D.C. Entre sus proyectos pasados y actuales se encuentran One Times Square y Chelsea Market en Nueva York, Industry City en Brooklyn, Ponce City Market en Atlanta, Ghirardelli Square en San Francisco, The Innovation and Design Building en Boston, y Groot Handelsgebouw en Róterdam. Para más información, visite www.jamestownlp.com.

