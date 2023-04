Dalai Lama besa a un niño y califica el acto como un hecho “inocente y juguetón”

El líder espiritual del Tíbet. Dalai Lama, ha generado indignación luego que besara en la boca a un menor y le pidiera que chupara su lengua.

La grabación del monje budista provocó una reacción violenta en las redes sociales a nivel mundial, calificando el acto como repugnante.

No es la primera vez que Dalai Lama causa polémica con sus acciones o sus comentarios. En el 2015, el líder espiritual hizo un comentario machista que fue cuestionado.

En aquel momento, su santidad budista dijo que si una mujer era quien lo reemplazaba tenía que ser “muy, muy atractiva”; de lo contrario sería poco útil.

Aunque su comentario no pasó desapercibido, la polémica del fin de semana por el video grabado el 28 de febero del 2023 superó a otras presentaciones.

En la grabación, compartida en distintas plataformas de Internet, se ve cómo Dalai Lama besa al menor y luego le pide que le chupe la lengua.

Una vez que el video se convirtió en tendencia por la ola de críticas, su santidad budista tuvo que pedir disculpas por medio de un comunicado de prensa.

En el documento, el líder tibetano asegura que fue una broma inocente y juguetona, como él está acostumbrado a hacerlo frecuentemente.

“Su Santidad desea disculparse con el niño y su familia, así como con sus muchos amigos en todo el mundo, por el daño que sus palabras pueden haber causado”, cita el comunicado.

Agrega que “a menudo se burla de las personas que conoce de una manera inocente y juguetona en público y ante las cámaras”.

En el comunicado se asegura que Dalai Lama está arrepentido del incidente que lo expuso a nivel mundial.

This Dalai Lama is a sick man, he must be arrested, prosecuted and go to jail for child abuse. pic.twitter.com/rhdhgzqvvK

— Mbuyiseni Ndlozi (@MbuyiseniNdlozi) April 10, 2023