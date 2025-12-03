Daikin mejora la experiencia del cliente con OMS+ de DataXstream

La plataforma nativa de SAP permitirá a Daikin reducir la complejidad, mejorar la experiencia del cliente en la tienda y en línea, y optimizar la precisión de los pedidos en todas las ubicaciones

WILLIAMSBURG, Va.--(BUSINESS WIRE)--DataXstream LLC, un socio de aplicaciones aprobado por SAP® que desarrolla soluciones inteligentes para ventas y distribución de SAP, anunció hoy que Daikin Comfort Technologies North America, Inc. (Daikin), una subsidiaria de Daikin Industries Ltd. y fabricante líder de equipos de climatización (HVAC), ha seleccionado su plataforma OMS+ para brindar capacidades de punto de venta en tiempo real, junto con una gestión de pedidos intuitiva y optimizada para transformar la experiencia del cliente en la tienda y en línea de Daikin.





Con las soluciones de SAP, Daikin y DataXstream están mejorando la forma en que los clientes interactúan con las tiendas y la marca Daikin ofreciendo capacidades de punto de venta sólidas e incomparables, junto con visibilidad en tiempo real de los pedidos y el inventario en todos los canales de venta.

“Los clientes buscan una experiencia sencilla y ágil, independientemente de dónde realicen su pedido”, afirmó Tim Yates, CEO de DataXstream. “Pero ningún canal existe en el vacío. Para ofrecer ese nivel de solidez, se necesita una plataforma que pueda visualizar y agregar datos en tiempo real durante todo el ciclo de vida de los pedidos de venta. OMS+ permite a organizaciones como Daikin ofrecer este nivel de experiencia al cliente en una solución nativa de SAP diseñada para escalar”.

Dado que la plataforma OMS+ de DataXstream está integrada en SAP S/4HANA Cloud, opera en tiempo real con datos de SAP para facilitar las ventas multicanal mediante la automatización de procesos y la agregación de datos. Los datos se presentan en un panel de control integral intuitivo y fácil de usar que permitirá a Daikin hacer lo siguiente:

Ofrecer capacidades de configuración, precio y cotización (CPQ) mejoradas, incluidos escenarios complejos de cotizaciones y pedidos

Proporcionar precios, inventario, información del cliente y estado del pedido en tiempo real

Ofrecer opciones de pago flexibles, como crédito, débito, regalo, a cuenta, pagos iniciales, etc.

Proporcionar capacidades de inventario, entrega y logística tanto en puntos de venta como mayoristas en una sola plataforma

“Nos esforzamos por brindar el mejor servicio al cliente en todos nuestros canales”, afirmó Troy Barber, director sénior de Operaciones de Sistemas de Daikin. “Con OMS+, que proporciona visibilidad integral de pedidos y ventas, tendremos información en tiempo real que reducirá la complejidad para nuestros empleados y mejorará la experiencia del cliente. Además, OMS+ nos permite atraer empleados, mejorar su retención y reducir significativamente el tiempo de capacitación e incorporación”.

Recientemente, Daikin ha experimentado una transformación digital con la implementación de SAP S/4HANA Cloud Private Edition. Anteriormente, Daikin utilizaba un sistema heredado para sus procesos de punto de venta y gestión de pedidos, pero la falta de flexibilidad y escalabilidad los obligó a realizar importantes ajustes para satisfacer sus necesidades.

Esta inversión estratégica en la actualización de su infraestructura central a los sistemas SAP permitirá a Daikin aprovechar todos los beneficios de la tecnología de la nube, como escalabilidad, agilidad, mayor flexibilidad y menor complejidad, además de proteger la diferenciación única y los procesos comerciales personalizados que la empresa ya tiene implementados.

Dado que la plataforma OMS+ de DataXstream está integrada en SAP S/4HANA Cloud, mantiene los estándares SAP Clean Core y esta plataforma unificada ayudará a Daikin con lo siguiente:

Reducir la complejidad y la deuda técnica

Ofrecer un procesamiento de pedidos más rápido con menos errores y menos intervención manual

Escalar cada vez más rápido a medida que crecen las necesidades del negocio

Simplificar las actualizaciones sin interrumpir los procesos principales

Aprovechar la información en tiempo real de las transacciones de clientes y pedidos para mejorar la toma de decisiones

Acerca de Daikin

Daikin Industries, Ltd. (DIL) es una empresa de la lista Fortune 1000 con más de 100.000 empleados en todo el mundo y un proveedor líder de soluciones para el confort interior. Daikin Comfort Technologies North America, Inc. (DNA) es una filial de DIL que ofrece productos de las marcas Daikin, Goodman, Amana® y Quietflex. DNA y sus filiales fabrican sistemas de calefacción y refrigeración para uso residencial, comercial e industrial que se venden a través de contratistas independientes de HVAC. DNA Engineering and Manufacturing tiene su sede en el Daikin Texas Technology Park, cerca de Houston, Texas. Para obtener más información, visite www.daikincomfort.com.

Acerca de DataXstream

DataXstream es un socio de aplicaciones aprobado por SAP® dedicado a desarrollar soluciones basadas en tecnologías emergentes que maximizan el retorno de la inversión (ROI) de la infraestructura SAP® de nuestros clientes. Como miembros del marketplace de SAP®, los productos de DataXstream, incluyendo OMS+ y OMS+ Cloud, están disponibles en SAP® Store. OMS+ revoluciona la experiencia de ventas y compra del cliente brindando a las organizaciones soluciones de gestión de pedidos inteligentes, flexibles y preparadas para el futuro.

