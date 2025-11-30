Daddy Yankee demanda a Raphy Pina por presunto desvío de millones en regalías musicales

El equipo legal de Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, presentó este sábado una demanda en el Tribunal Federal en Hato Rey en la que alega la existencia de un esquema mediante el cual se habrían desviado millones de dólares correspondientes a regalías de sus canciones.

La querella, de 127 páginas, fue radicada por los bufetes Casillas, Santiago y Torres (CST Law) y Antonetti Montalvo & Ramírez Coll. En ella se señala como demandados al productor y exmánager del artista, Rafael “Raphy” Pina Nieves; a la exesposa de Daddy Yankee, Mireddys González Castellanos; al abogado Edwin Prado Galarza; a Andrés Coll Fernández; así como a seis empresas adicionales presuntamente vinculadas al esquema.

El documento detalla que Pina Nieves habría aparecido como autor o coautor en 15 temas musicales de Daddy Yankee sin justificación legítima, además de atribuirse créditos en 36 canciones pertenecientes a otros artistas y compositores. Según la demanda, estas acciones habrían permitido el desvío sistemático de ingresos generados por derechos de autor.

Los abogados sostienen que el supuesto esquema afectó significativamente las ganancias del intérprete, quien recientemente anunció su retiro de la música. El caso ahora entrará en proceso judicial para determinar responsabilidades y posibles compensaciones.