CyberArk es nombrada líder en el 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Privileged Access Management

CyberArk ha sido reconocida como líder por séptima vez consecutiva.

CyberArk considera que este reconocimiento pone de relieve la visión y la innovación de la empresa en el mercado PAM.

La plataforma de seguridad de identidades de CyberArk protege todas las identidades con controles de privilegios modernos.

NEWTON, Mass. y PETACH TIKVA, Israel--(BUSINESS WIRE)--CyberArk (NASDAQ: CYBR), líder mundial en seguridad de identidades, anunció el día de hoy que ha sido nombrada líder en el 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Privileged Access Management1. Reconocida como líder por séptima vez consecutiva, CyberArk ocupa la primera posición en "Completeness of Vision" (Integridad de la visión), lo que, desde el punto de vista de la empresa, refleja el compromiso de CyberArk con la definición del futuro de la gestión del acceso privilegiado (PAM), en la que todas las identidades están protegidas con un acceso flexible según las necesidades, controles de privilegios inteligentes basados en IA y seguridad unificada tanto en la nube como en los sistemas locales.





El informe evalúa herramientas que gestionan el acceso privilegiado tanto para personas como para máquinas. La plataforma de seguridad de identidades CyberArk permite a las organizaciones proteger todas las identidades (humanas, máquinas e IA) con el nivel adecuado de controles de privilegios desde una única plataforma unificada. Como parte de esta plataforma, las soluciones de gestión de accesos privilegiados de CyberArk ayudan a los equipos de seguridad a proteger las credenciales privilegiadas, los secretos y el acceso en cualquier entorno, desde las instalaciones locales hasta la nube, lo que permite eliminar los privilegios permanentes, prevenir las infracciones y mejorar la eficiencia operativa.

"Creemos que el reconocimiento de CyberArk por parte de Gartner como líder en gestión de accesos privilegiados es una prueba de nuestra visión centrada en la seguridad para proteger todas las identidades, incluidas las humanas, las máquinas y la IA", afirmó Matt Cohen, director ejecutivo de CyberArk. "CyberArk sigue dando forma al futuro de la gestión de accesos privilegiados a través de la innovación constante, la inversión en I+D y las adquisiciones estratégicas. A medida que un número cada vez mayor de identidades en las empresas obtienen acceso privilegiado, es más importante que nunca que las organizaciones protejan todas las identidades a gran escala con controles de privilegios inteligentes. La plataforma de seguridad de identidades integral y basada en IA de CyberArk permite a las organizaciones hacer precisamente eso, ayudándolas a abordar sus retos de seguridad de identidades más críticos y a adelantarse a las amenazas emergentes".

A través de su galardonada plataforma de seguridad de identidad, CyberArk ofrece capacidades y servicios líderes en el mercado:

Amplitud de la plataforma: diseñada para la empresa moderna, la completa plataforma de CyberArk está disponible tanto en las instalaciones como basada en SaaS, lo que ayuda a garantizar el acceso seguro de cualquier identidad a cualquier entorno desde cualquier lugar. CyberArk está considerada como la mejor de su clase en gestión de elevación y delegación de privilegios (PEDM) en Windows, gestión de acceso privilegiado remoto (RPAM), PAM para máquinas y gestión de cuentas y sesiones privilegiadas (PASM).

Innovación continua: CyberArk desarrolla innovaciones que son pioneras en el mercado que abordan las amenazas de los agentes de IA, la protección de la carga de trabajo, las capacidades de detección y otros retos emergentes. Integrado en la plataforma CyberArk CORA AI permite a las organizaciones tomar decisiones informadas y basadas en datos, y acelerar la seguridad de las identidades en toda la empresa mediante la detección y respuesta rápidas a las amenazas a la identidad.

Plataforma de confianza mundial: más de 10.000 organizaciones de todo el mundo, entre ellas más del 55 % de las empresas de la lista Fortune 500, confían en las soluciones de CyberArk para proteger sus activos más valiosos y cumplir los requisitos críticos de cumplimiento y seguridad. CyberArk ofrece operaciones diversificadas geográficamente con entrega localizada en todas las regiones.

Experiencia excepcional para el cliente: con una puntuación de satisfacción del cliente (CSAT) superior al 95 % y una valoración de asistencia técnica constantemente alta en Peer Insights, CyberArk se compromete a ofrecer la mejor experiencia posible al cliente.

Retorno de la inversión demostrado: de acuerdo con un estudio independiente, los clientes de CyberArk obtienen un beneficio promedio anual de USD 3,1 millones por organización y un retorno de la inversión a tres años del 309 %. Al utilizar un enfoque consolidado y nativo de la nube para la seguridad de las identidades, las organizaciones pueden optimizar los flujos de trabajo de TI y de los desarrolladores, ahorrando un promedio de USD 275.000 por cada 10 aplicaciones empresariales protegidas que CyberArk ayuda a proteger.

Para descargar una copia gratuita del 2025 Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management, visite https://lp.cyberark.com/gartner-mq-pam-2025-es.html.

1 Gartner® Magic Quadrant™ for Privileged Access Management by Abhyuday Data, Paul Mezzera, Shubham Gera, Tarun Rohilla, Michael Kelley, 13 de octubre de 2025

Descargo de responsabilidad de Gartner



GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio, y MAGIC QUADRANT es una marca comercial registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos y a nivel internacional, y se utilizan en este documento con permiso. Todos los derechos reservados.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio que se describe en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de CyberArk



CyberArk (NASDAQ: CYBR) es líder mundial en seguridad de identidades, y cuenta con la confianza de organizaciones de todo el mundo para proteger las identidades humanas y de máquinas en las empresas modernas. La plataforma de seguridad de identidades basada en inteligencia artificial de CyberArk aplica controles de privilegios inteligentes a cada identidad con prevención, detección y respuesta continuas ante amenazas a lo largo del ciclo de vida de la identidad. Con CyberArk, las organizaciones pueden reducir los riesgos operativos y de seguridad al habilitar el modelo de confianza cero y el privilegio mínimo con visibilidad completa, lo que permite a todos los usuarios e identidades, incluidos los empleados, el personal de TI, los desarrolladores y las máquinas, acceder de forma segura a cualquier recurso, ubicado en cualquier lugar, desde cualquier lugar. Puede obtener más información en cyberark.com.

Copyright © 2025 CyberArk Software. Todos los derechos reservados. Todos los demás nombres de marcas, nombres de productos o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con los inversores:

Kelsey Turcotte



CyberArk



617-558-2132



ir@cyberark.com

Medios de comunicación:

Rachel Gardner



CyberArk



603-531-7229



press@cyberark.com