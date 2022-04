CWT nombra a Patrick Andersen director ejecutivo

MINEÁPOLIS–(BUSINESS WIRE)–CWT, la plataforma de gestión de viajes de empresa a empresa para los empleados (Business-to-Business-for-Employees, B2B4E), anuncia la decisión de Michelle McKinney Frymire de dejar sus funciones en la empresa. Dentro del proceso de planificación de sucesiones a largo plazo de la CWT, el Consejo de administración ha nombrado al presidente y director comercial Patrick Andersen como su próximo presidente y director ejecutivo, con efecto a partir del 1 de mayo de 2022. Además, formará parte del Consejo de administración de la empresa.

«Estar al frente de CWT en una fase tan crítica de su evolución ha sido un gran honor», declaró McKinney Frymire. «Hemos cosechado éxitos sustanciales en tiempos extraordinarios, y agradezco a nuestro equipo global y a nuestros clientes su confianza y su colaboración solidaria. Ahora, que se cuenta con una sólida base financiera, CWT está en condiciones de acelerar su plan de crecimiento, por lo que me complace pasar el testigo a Patrick».

«Estamos encantados de que Patrick sea nuestro nuevo director ejecutivo, puesto que cuenta con una destacada trayectoria como director comercial y 13 años en puestos de liderazgo internacional en CWT. Mantiene estrechas relaciones con nuestros clientes y grupos de interés y ha demostrado un excelente liderazgo en la supervisión de las prioridades estratégicas, en la expansión de RoomIt y en el lanzamiento de nuestra innovadora plataforma tecnológica myCWT China», señaló Jim Abrahamson, presidente del Consejo de administración de CWT. «En nombre del Consejo y de nuestros colegas de todo el mundo, agradecemos a Michelle sus numerosas contribuciones desde que se unió a la empresa en 2019 y le deseamos lo mejor en su futuro profesional».

«Es un placer y un honor para mí dirigir CWT hacia su próxima etapa de crecimiento», afirmó Patrick Andersen. «En momentos en que aumenta la demanda de viajes, CWT ocupa una posición privilegiada para invertir y ampliar su liderazgo en el sector y sus relaciones globales. Y lo que es más importante, voy a continuar con el compromiso de nuestros valores fundamentales. Estoy deseando trabajar con el Consejo de administración y el equipo de CWT para mejorar nuestra tecnología y reforzar aún más los servicios de viajes y eventos que ofrecemos a los clientes en todo el mundo».

Antes de ocupar el cargo de presidente y director comercial, el Sr. Andersen fue director de estrategia y, anteriormente, presidente para el continente americano. Desde que se incorporó a la empresa en 2008, el Sr. Andersen ha gestionado y supervisado varias iniciativas que definen el sector, como el lanzamiento de myCWT China, la expansión de RoomIt by CWT y el desarrollo de acuerdos de colaboración innovadores a largo plazo en materia de tecnología GDS. Lleva más de 30 años dedicado a los viajes y la logística global, con varios puestos directivos internacionales en Deutsche Post Worldwide y DHL. Andersen también es miembro no ejecutivo del Consejo de administración de Global Minnesota y MNSNAP, y forma parte del Consejo de supervisores de la Carlson School of Management. Estudió administración en la London Business School.

Acerca de CWT

CWT es una plataforma de gestión de viajes de empresa a empresa para los empleados (Business-to-Business-for-Employees, B2B4E) en la que confían empresas y gobiernos para mantener a sus empleados conectados. Desde cualquier lugar, en cualquier momento y de cualquier manera (en los seis continentes), la empresa ofrece a sus clientes y a sus empleados una tecnología innovadora y una experiencia de viaje eficiente, segura y protegida.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Julian Walker



CorePr@mycwt.com